Гимаев: Зарипов не сможет жить без хоккея, он будет рядом с игрой
- РИА Новости
«Я понимаю, что он без хоккея не сможет жить. Он всё равно будет рядом с игрой, я так думаю», — цитирует Гимаева «Чемпионат».
По его словам, будучи уже взрослым игроком, ветераном, Зарипов многим молодым показал пример своего отношения и свою любовь к хоккею.
«Он, думаю, всего себя отдал игре. Очень рад за его блестящую, красивую карьеру», — заключил Гимаев.
На счету 41-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).
Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.
В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (в 2008, 2009, 2014 годах), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призёром мировых первенств.
Ранее сообщалось, что Зарипов провёл последний матч в карьере.