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Гимаев: Зарипов не сможет жить без хоккея, он будет рядом с игрой

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Восьмикратный чемпион СССР Ирек Гимаев высказался о решении нападающего Даниса Зарипова завершить карьеру профессионального хоккеиста.
Гимаев: Зарипов не сможет жить без хоккея, он будет рядом с игрой
  • РИА Новости

«Я понимаю, что он без хоккея не сможет жить. Он всё равно будет рядом с игрой, я так думаю», — цитирует Гимаева «Чемпионат».

По его словам, будучи уже взрослым игроком, ветераном, Зарипов многим молодым показал пример своего отношения и свою любовь к хоккею.

«Он, думаю, всего себя отдал игре. Очень рад за его блестящую, красивую карьеру», — заключил Гимаев.

На счету 41-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (в 2008, 2009, 2014 годах), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призёром мировых первенств.

Ранее сообщалось, что Зарипов провёл последний матч в карьере.




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