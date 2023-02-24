Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов провёл последний матч в карьере

Казанский «Ак Барс» на своё льду потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу команды с Урала. Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов провел последний матч в карьере. Хоккеист вышел на лёд в начале третьего периода под аплодисменты болельщиков и совершил круг почета.

На счету 41-летнего хоккеиста 1 326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.

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