Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов провёл последний матч в карьере
Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу команды с Урала. Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов провел последний матч в карьере. Хоккеист вышел на лёд в начале третьего периода под аплодисменты болельщиков и совершил круг почета.
На счету 41-летнего хоккеиста 1 326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).
Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.
В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.
Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» в первом раунде плей-офф сыграет с казанским «Ак Барсом»..