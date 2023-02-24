«Нефтехимик» стал последним участником плей-офф КХЛ на Востоке
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Нижнекамский «Нефтехимик» победил пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:0. Команда Олега Леонтьева не уступит восьмую строчку в турнирной таблице конференции.
«Нефтехимик» в первом раунде плей-офф сыграет с казанским «Ак Барсом». Серия начнётся 1 марта матчем в столице Татарстана.
Ранее из команд Восточной конференции в 1/8 финала вышли «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург» и «Адмирал».
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Торпедо».