«Нефтехимик» стал последним участником плей-офф КХЛ на Востоке

Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от Восточной конференции сезона-2022/23.

Нижнекамский «Нефтехимик» победил пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:0. Команда Олега Леонтьева не уступит восьмую строчку в турнирной таблице конференции.

«Нефтехимик» в первом раунде плей-офф сыграет с казанским «Ак Барсом». Серия начнётся 1 марта матчем в столице Татарстана.

Ранее из команд Восточной конференции в 1/8 финала вышли «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург» и «Адмирал».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Торпедо».