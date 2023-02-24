Узнать больше

«Нефтехимик» стал последним участником плей-офф КХЛ на Востоке

Короткая ссылка
Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от Восточной конференции сезона-2022/23.
«Нефтехимик» стал последним участником плей-офф КХЛ на Востоке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Нижнекамский «Нефтехимик» победил пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:0. Команда Олега Леонтьева не уступит восьмую строчку в турнирной таблице конференции.

«Нефтехимик» в первом раунде плей-офф сыграет с казанским «Ак Барсом». Серия начнётся 1 марта матчем в столице Татарстана.

Ранее из команд Восточной конференции в 1/8 финала вышли «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург» и «Адмирал».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Торпедо». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить