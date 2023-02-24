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Московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Торпедо» 

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Определилась первая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.
Московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Торпедо» 
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

В первом раунде Кубка Гагарина сыграют нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо».

Бело-голубые ранее гарантировали себе пятое место в Западной конференции. «Торпедо» не сможет переместиться с четвёртой строчки из-за победы ярославского «Локомотива» над казахстанским «Барысом» (5:3).

Серия «Торпедо» — «Динамо» начнётся 2 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ.

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