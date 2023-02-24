«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
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Игра завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Николай Кулемин, Данил Башкиров и Александр Хмелевский. У «Сибири» единственную шайбу забросил Антон Назаревич.
«Салават Юлаев» набрал 84 очка и занимает второе место в Западной конференции. У «Сибири» 83 очка и четвёртая позиция.
Ранее сообщалось, что российский защитник Дмитрий Орлов может дебютировать за «Бостон Брюинз» в матче с «Ванкувер Кэнакс».