«Благодарен судьбе за все годы в хоккее»: Здунов — о завершении карьеры, девяти сезонах в КХЛ и жизни в Узбекистане

Главной причиной раннего завершения карьеры стали многочисленные травмы и операции, заявил в интервью RT бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов. По словам хоккеиста, обманывать потенциальных работодателей и играть вполноги он не хотел. Лучший новичок КХЛ сезона-2010/11 также вспомнил, какой ценный совет в своё время ему дал Сергей Гончар, рассказал, как Илья Воробьёв пригласил его в раздевалку «Магнитки» после завоевания Кубка Гагарина, и поделился опытом выступления в Швеции и Узбекистане.

«Перенёс несколько операций на плечах и коленях. Посчитал, что оно того не стоит»

— В последние пару месяцев о вас почти ничего не слышно. Неужели завершили карьеру после того, как покинули Швецию?

— Последний сезон провёл в «Буросе» и после его окончания действительно решил вешать коньки на гвоздь. Хотя прежде нигде официально об этом не заявлял. Главная причина кроется в состоянии здоровья. Понял, что просто не способен показывать на льду 100% своих возможностей. А приезжать в какой-то клуб, обманывать людей и играть вполноги позволить себе не могу. Лучше поберечь своё тело, поскольку травм накопилось достаточно. Вроде мне не так много лет, а Данис Зарипов, например, выходил на площадку и после 40, но у всех разные ситуации. Я к 32 годам уже перенёс несколько операций на плечах и коленях. Посчитал, что оно того не стоит. Удовольствия от спорта получил достаточно. Теперь хочу проводить больше времени с семьёй и развиваться в другом направлении вне профессионального хоккея.

— Приходилось тренироваться через боль?

— Конечно. Более того, в голове постоянно сидела мысль: «А что, если сейчас получу новую травму?» Невольно пытался щадить себя и даже играть не в полную силу. Но, повторюсь, это не в моих принципах.

— В «Буросе» вы выступали вместе с пятью соотечественниками: Константином Барулиным, Вадимом Бердниковым, Кириллом Лебедевым, Владимиром Малевичем и Александром Куваевым. Причём оставались в стране и после начала СВО.

— Скажу больше, в команде собрались не только россияне, но и два эстонца. Была даже пара чехов, которые тоже понимали по-русски. То есть образовалась русскоязычная дружная диаспора. В сезоне-2021/22 помогли «Буросу» подняться дивизионом выше. Потом с женой отправились в Данию в небольшое путешествие, и нам даже предоставили машину. После уже вернулись на родину.

— Никаких претензий по политическим мотивам в Швеции вам не высказывали?

— По крайней мере, в моём клубе с подобным не сталкивались. Единственное, местные СМИ пытались брать интервью на эту тему с различными провокационными вопросами. В «Буросе», напротив, защищали нас. В руководстве говорили таким журналистам: «Хотите общаться на тему хоккея — пожалуйста. А обсуждать политику с нашими хоккеистами мы вам не позволим». Внутри тоже всё было абсолютно нормально. Никто нас не гнобил. Хотя не знаю, какое там отношение к россиянам сейчас. Однако у Барулина и Бердникова контракты, кажется, действуют до сих пор.

— Каково это — играть за рубежом, когда цвета команды вместе с тобой защищает такое количество соотечественников?

— Было весело. С точки зрения хоккея получил классный опыт. Да и в Европе пожить оказалось интересно. Понятно, что адаптироваться в коллективе, когда рядом столько людей, говорящих с тобой на одном языке, намного проще, чем если бы я пребывал в одиночестве. В раздевалке все сидели рядом, много общались во время различных поездок. Постоянно вместе выбирались в кафе и рестораны, проводили досуг. Даже не потребовалось учить шведский, контактировали с местными на ломаном английском.

— Нецензурной брани их учили?

— В первую очередь (смеётся). Куда без этого? Что-то им объяснишь, а они потом как давай кричать это на льду. Но шведы нам тоже открыли свою нецензурную брань. В этом отношении мы квиты. Поднатаскали друг друга.

— Чем поразила сама страна?

— Если брать спорт, отношением к хоккею. Даже в «Буросе», который не выступал в элитном дивизионе, был довольно высокий уровень. Да и сама игра там немного другая, более комбинационная. Мне это понравилось. Что касается быта, у местных менталитет абсолютно не похож на наш. Понятно, цены на всё достаточно высокие, но мы понимали, куда ехали. С другой стороны, клуб предоставлял квартиру, машину и оплачивал питание. Тратились только на походы в кафе или на бензин.

«Узбеки не знали, что такое хоккей. Пропускаем шайбу, все начинают аплодировать»

— За два года до переезда в Бурос, вы отправились в Ташкент. Когда получили приглашение от «Хумо», не было мысли: какой там вообще может быть хоккей?

— На тот момент уже немного знал о проекте. Мне рассказали, что хотят создать новый клуб, а главным тренером станет Евгений Попихин, с которым пересекались ещё в «Нефтехимике». У нас сложились замечательные отношения. Поехал в первую очень к нему. Плюс там были шикарные условия, например, построили дворец спорта вместимостью более 10 тыс. зрителей, который на встречах плей-офф заполнялся почти на 100%.

Поначалу узбеки не знали, что такое хоккей. Доходило до смешного. Идёт матч, мы пропускаем шайбу, и все на трибунах начинают радоваться и аплодировать. То есть действительно не понимали, что забил соперник, а не мы. Но болельщики быстро разобрались в правилах и в дальнейшем здорово нас поддерживали. Присылали видео, как после встреч фанаты в метро устраивали песнопения в честь «Хумо», скандировали, кричали. В этом отношении они там по-хорошему сумасшедшие. Даже в КХЛ атмосфера не такая. Всё-таки в России от тебя требуют исключительно побед, и когда не всё получается, принимаются критиковать. В Узбекистане люди поддерживают вне зависимости от результата, счёт на табло вторичен.

— Чем запомнилась сама страна?

— Узбекистан развивается быстрыми темпами. Сейчас его можно сравнить с Россией десятилетней давности. Ташкент — очень зелёный город. Там большое количество парков и скверов. Строится много домов, чувствуется, что деньги выделяют немалые. Столица понравилась. При этом имеется и местный колорит, например, мало супермаркетов, и местные жители до сих пор покупают всё на рынках.

— Говорят, они невероятно отзывчивые.

— Когда началась пандемия коронавируса, попал в неприятную ситуацию. Так вышло, что мы с командой проводили матч в Москве, а семьи остались в Узбекистане. И как раз в этот момент закрыли границы. Такое сложно себе представить, но фанаты стали писать нашим родным и предлагали свою помощь. Им помогали связаться с консульством, чтобы организовали чартерный рейс, отвозили в аэропорт, кормили. Увы, хоккеисты обратно уже не вернулись. Семьи же прилетели в Россию спецрейсом только через две недели.

— «Центр плова» на вас произвёл впечатление?

— Там он вообще необычный. Всё-таки в России мы варим его иначе. В Ташкенте плов готовят совсем по другому рецепту. Во-первых, само блюдо жирнее. Во-вторых, его делают в огромных чанах, объём которых составляет, наверное, литров 100. Но это безумно вкусно.

«После решающего матча Кубка Гагарина Воробьёв пригласил в чемпионскую раздевалку»

— Вы провели девять сезонов в КХЛ. Какой запомнился больше всего?

— Дебютный. В розыгрыше-2010/11 я был ещё совсем молодым и даже получил приз лучшему новичку. Сейчас, спустя годы, понимаю: мне очень повезло пробиться тогда в состав магнитогорского «Металлурга» и выступать бок о бок с такими мастерами как Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Якуб Коварж. Плюс в локаут приехали Евгений Малкин, Сергей Гончар и Николай Кулёмин. Всё это звёзды мирового масштаба. Не могу добрым словом не вспомнить и «Нефтехимик», цвета которого защищал большую часть карьеры. Очень благодарен нижнекамцам, в составе которых тоже провёл несколько неплохих сезонов.

— Назовите самого сильного хоккеиста, с которым пересекались в одном коллективе.

— Выбрать сложно. Наверное, можно обозначить всех, о ком вспоминал. Но хочется отметить даже не высокий уровень мастерства этих игроков, а потрясающие человеческие качества. Вроде бы перед тобой легенды, а при этом максимально простые люди. Знаете, есть такие хоккеисты, которые сыграли пару матчей и поймали «звездняк», общаются со всеми свысока. Эти парни были с нами наравне, спокойно могли пошутить. А главное, всегда подсказывали.

— Приведите пример одного такого совета.

— Запомнились слова Гончара, который как раз прилетел в «Металлург» из «Оттавы». На тренировке он объяснил мне как нападающему, что при выходе два в одного, нужно больше прижиматься к защитнику, если ты леворукий, а не бежать к борту. В таком случае, если он дёрнется на тебя, ты сможешь отдать пас на партнёра. Да и угол для броска будет шире. Попробовал на льду, и это реально работало. Вроде бы простой совет, а сколько в нём опыта. Причём ни от одного из своих тренеров подобного не слышал.

— Награду лучшему новичку КХЛ сезона-2010/11 считаете самым большим достижением?

— С точки зрения личных наград, да. А вот с командами, увы, завоевать какие-то значимые трофеи, например, Кубок Гагарина не удалось. При этом до него не дотянулся совсем немного. В 2014-м «Магнитка» выиграла плей-офф КХЛ, но меня ещё на старте сезона обменяли. Поднять кубок над головой не довелось. Зато праздновал вместе с ребятами.

— Как так вышло?

— Надо сказать огромное спасибо наставнику магнитогорцев Илье Воробьёву. Я приехал в город в отпуск и просто с трибун следил за финальными матчами как обычный болельщик. В итоге после победы над «Левом» в решающей седьмой встрече он лично подошёл ко мне и пригласил в раздевалку. Сказал: «Мы тебя ждём. Ты тоже был частью команды в регулярном первенстве и внёс вклад». Хотя я провёл всего семь встреч и не набрал в них ни одного очка. Не скрою, было очень приятно, что не забыл обо мне. Потом поехал с парнями на чемпионский банкет.

— В целом вы довольны своей карьерой или можно было добиться большего?

— Благодарен судьбе за все годы в хоккее и сыгранные матчи, но знаю, что мог проявить себя лучше. Где-то сам принимал неверные решения. Где-то вмешивались жизненные обстоятельства. Но сейчас стараюсь ни о чём не жалеть.

— Если бы была возможность вернуться в прошлое, что бы поменяли?

— Абсолютно не воспользовался шансом засветиться в Северной Америке. Для этого в первую очередь необходимо было попадать на драфт НХЛ. Но был юным дурачком и не придавал этому должного значения. Меня вызывали в юношескую сборную России, а я не понимал, что именно через международные турниры хоккеисты и оказываются на драфте лиги.

Отправлялся в национальную команду с мыслью побыстрее вернуться, чтобы не потерять место в составе «Металлурга». Суперсерию в Канаде провёл не лучшим образом. Отчасти это было связано как раз с ментальным состоянием. В итоге ни на какой драфт не попал, а ведь карьера могла сложиться совершенно по-другому. Зато выступал в Узбекистане (смеётся).

— Когда завершили свой путь в профессиональном спорте, из родного «Металлурга» не выходили с предложением о сотрудничестве?

— Пока нет. Не обсуждали и возможную работу тренером. Я только закончил и просто намерен как следует отдохнуть. Признаться, сейчас почти не смотрю матчи. Куда больше слежу за футболом. Но «Магнитка» радует результатами. В текущем сезоне в команде кардинально поменяли состав и пригласили новый тренерский штаб. Магнитогорцы демонстрируют красивый результативный хоккей и имеют все шансы вновь завоевать Кубок Гагарина.