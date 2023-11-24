«Не исключаю, что мы получим неожиданного чемпиона»: Зарипов о сюрпризах в КХЛ, работе Ларионова и фиджитал-хоккее

В этом сезоне стать обладателем Кубка Гагарина может команда, на которую мало кто ставил. Такого мнения придерживается бывший хоккеист «Ак Барса» и сборной России Данис Зарипов. По его мнению, уровень команд в лиге подравнялся из-за сужения площадок, поэтому не стоит удивляться проблемам фаворитов. Также трёхкратный чемпион мира рассказал, чем занимается после завершения карьеры, отметил работу Игоря Ларионова и Алексея Жамнова и назвал временным явлением осечки ЦСКА и других грандов.

— Расскажите, как ваша команда ZaryaD попала на турнир по фиджитал-хоккею в Казани?

— Изучив регламент и посмотрев, как прошли первые соревнования, захотели попробовать и заявить свой коллектив. Предприняли первые шаги, и результат пока совсем не утешительный: в полуфинал пробиться не смогли. Но мы учимся на ошибках. У нас впереди длинный путь. Будем стараться делать правильные выводы. На следующем турнире всё будет иначе.

— Как изначально отнеслись к данному нововведению? Не было мысли, что нереально объединить киберспорт и спорт реальный?

— Как и для всех, сперва это показалось удивительным. Возникла масса вопросов, как вообще можно всё совмещать. Но мы видим, что это реально. Однако я бы внёс ряд корректив в правила, поскольку сейчас фактически одни люди играют в приставку, а другие сражаются на площадке. Если вы решили объединить два вида, пускай все принимают участие и там, и там. Если сделать это, мы получим неплохой вид спорта.

— Сами пробовали свои силы в киберхоккее?

— Попытался и сразу понял, что в состав не пройду. А желания выйти на лёд не возникало тем более (смеётся).

— За ZaryaD играет ваш сын. Даёте ему какие-то советы перед встречами?

— Какие тут могут быть советы? Просто собрал ребят и поддерживаю их. Понятно, за ошибки мы никого не ругаем. Просто хотим, чтобы парни получили позитивные эмоции. Но вместе с тем установка: выходить и одерживать победы, не конфликтовать друг с другом.

— В августе состоялся ваш прощальный матч. Чем занимались с тех пор?

— Честно говоря, просто отдыхал. Хотелось немного отвлечься от работы, которой посвятил много лет. Проводил время с семьёй. В принципе, не делал ничего серьёзного. Можно сказать, после того как повесил коньки на гвоздь, заявка команды в турнир по фиджитал-хоккею стала для меня самым большим проектом.

— Наверняка больше всех рады завершению карьеры ваши родные.

— Безусловно. Все понимали, что возраст уже подошёл. И без того играл до 42. Зато теперь значительно больше времени провожу дома.

— На лёд больше не тянет?

— Пока нет. Слежу за главной командой «Ак Барса», за своими ребятами. Отдыхаю душой и телом. Но матчи по телевизору смотрю довольно часто. Причём речь не только о казанцах. Не каждый день, но регулярно листаю каналы и попадаю на трансляции. При этом занятия спортом полностью не забросил. Периодически надеваю форму и выхожу на лёд. Держать себя в нужных кондициях необходимо, чтобы совсем из них не выбиться.

— Ваш многолетний партнёр Сергей Мозякин работает тренером в «Металлурге». Удивились, когда узнали об этом?

— После того как Сергей Валерьевич закончил карьеру, он форму из гаража вообще не доставал целый год. У меня же прошло всего три месяца. А сейчас он, конечно, соскучился по хоккею и пробует себя в новой области. Знаю, какое-то время он даже тренировался на льду и в зале. Наверное, стало стыдно, что не влезает в костюм. (Смеётся.) А сейчас Мозякин уже находится на скамейке «Магнитки». Посмотрим, насколько хороший получится из него тренер. Не могу сказать, что он меня удивил, хотя в целом Сергей всегда умел делать сюрпризы друзьям.

— Вы неоднократно говорили, что себя в роли тренера не видите. Мнение не изменилось?

— Пока нет. Проходить обучение в этой сфере тоже желания нет.

— Тогда в какую сторону планируете двигаться с таким колоссальным опытом?

— Хотелось бы оставить это при себе. Как известно, свои желания лучше не афишировать. Честно говоря, в прошлом году загадал Деду Морозу, кем хочу стать, и не могу пока раскрывать секрет. Вдруг получится…

— В Набережных Челнах давно работает ваш завод хоккейных клюшек «ЗаряД». Сейчас уделяете ему больше внимания?

— Действительно, появилось время в том числе и на собственное производство. Стараемся лично вникать во все проекты. Всё же во время карьеры чрезмерно углубляться в эту сферу было сложно.

— Игорь Ларионов после одного из матчей пожаловался на клюшки низкого качества у хоккеистов «Торпедо». Разве такая проблема вообще может возникнуть на уровне КХЛ?

— Не знаю, где нижегородцы закупают их, но точно не у нас. Им лучше знать, какую амуницию они используют и на кого следует ругаться. Могу только сказать, что наши клюшки задействуют почти во всех коллективах КХЛ. Не зацепили буквально считаные команды. Профессионалы нам доверяют. Плюс мы начали делать ещё и вратарские клюшки, а это абсолютно новая сфера, поскольку технология их производства очень непростая. В новом сезоне уже представили соответствующую линию.

— Если перейти к текущему сезону КХЛ, игра какой команды, помимо «Ак Барса» и «Металлурга», цвета которых вы защищали, вызывает у вас симпатию?

— Нравятся упомянутое «Торпедо», а также ЦСКА и СКА. Посмотрим. Главное, текущий сезон получается интересным и непредсказуемым. Очень любопытно, кто в итоге возьмёт Кубок Гагарина. Не исключаю, что мы получим неожиданного чемпиона. Посмотрите, сколько почти каждый день сенсационных результатов. Одна из команд способна по-настоящему удивить болельщиков.

— Нет ощущения, что всё больше дружин вслед за нижегородцами делают ставку на атакующий хоккей?

— Это не может не радовать. Многие хотят не просто стабильно набирать очки, но и демонстрировать красивую игру. Полностью поддерживаю введение данного стиля. На самом деле плей-офф всех рассудит. В регулярке-то можно действовать сколь угодно ярко.

— К слову, «Торпедо» при достаточно скромных финансовых возможностях не отказывается от своего стиля и при этом добивается успеха.

— Потому что у руля находится профессионал своего дела — Игорь Ларионов. Будучи хоккеистом, он входил в число лучших в мире. И нет ничего удивительного, что он даёт результат в Нижнем Новгороде уже в роли тренера. Специалист нашёл общий язык с местной молодёжью и выстроил правильные взаимоотношения между подопечными на льду. Обратите внимание, как ребята там сражаются друг за друга. Хоккеисты не боятся ошибиться, из чего следует: наставник не ругает их за каждую помарку, а грамотно поддерживает и подсказывает.

— Чем обусловлен столь резкий взлёт «Спартака»?

— Главная причина успеха тоже кроется в блестящей работе штаба Алексея Жамнова. У красно-белых под его руководством буквально горят глаза. Они выиграли несколько матчей подряд, удачно вошли в сезон и приобрели уверенность, а это порой очень важно. Плюс где-то им ещё и фартит. Это нормальное явление. Но прогнозировать что-то сейчас сложно, поскольку чемпионат только набирает обороты. Мы много видели таких примеров в предыдущие годы, когда команды отлично начинали, а потом сыпались. Хотя, дай бог, у «Спартака» всё получится и они не сбавят и в Кубке Гагарина.

— Николай Голдобин в прошлом сезоне набрал 36 очков за всю регулярку КХЛ, а в этом в его активе уже 50. В чём заключается секрет столь стремительного прогресса?

— Я бы не стал называть его главным открытием, всё-таки Николай давно выступает на высоком уровне. Но мы видим, что он поймал кураж и не стесняется брать инициативу в свои руки. Очевидно, что находится в прекрасной форме. В его действиях на льду чувствуется желание расти и от матча к матчу становиться лучше. Это отличный пример. Голдобин — молодец.

— Вы говорили о симпатиях к ЦСКА. Но команда Сергея Фёдорова в первой половине барражировала на грани плей-офф. Всё дело в плохой подготовке?

— Не вижу оснований для паники. Они почти каждую осень смотрятся не лучшим образом. До Нового года постоянно ходят разговоры: мол, ЦСКА закончился. А потом наступает плей-офф и все видят прежнего мощного стабильного гегемона. Громкие заявления скептиков были слышны всегда, но и в 2022-м, и в 2023-м трофей остался за красно-синими. Уверен, ЦСКА опять наберёт обороты ближе к весне.

— Не кажется ли вам, что на Востоке нет равных «Металлургу» и «Авангарду»? Первые выиграли девять матчей подряд, вторые — десять.

— Я бы не сказал, что они выделяются. Напротив, уровень команд подравнялся. А связано это прежде всего с сужением площадок. Фактически это нивелировало разницу в классе, ведь у хоккеистов теперь меньше времени на принятие решений. Плюс тренеры вынуждены доверять молодёжи. Отсюда уйма неожиданных результатов. Далеко ходить не будем: действующий чемпион уже уступил «Адмиралу» и «Северстали», причём последним — в родных стенах. Та же «Лада», которая только вернулась в лигу, не так давно лидировала на Востоке. Хотя тольяттинцы, по сути, новички, и мало кто знал об их возможностях. Или возьмём обратный пример: «Адмирал» в прошлом сезоне все носили на руках, а сейчас он даже не попадает в зону плей-офф. ЦСКА бултыхается в середине таблицы. Про СКА говорили: они собрали чемпионский состав. И где сейчас петербуржцы? В очередной раз повторюсь: регулярка выходит крайне непредсказуемой. Нам остаётся любоваться хоккеем и ждать развязки.

— А что скажете о родном «Ак Барсе»? Команде не хватает стабильности?

— Как и в случае с московскими армейцами, это всего лишь временный фактор. На сто процентов уверен в ребятах. Ни болельщикам, ни руководству не следует переживать из-за того, что где-то допускаются осечки. На дворе поздняя осень, и хоккеисты проходят период адаптации, притирки друг к другу. Всё же ростер казанцев пополнили некоторые новички. Подобное происходит каждый год. «Ак Барс» — опытная команда, которая ещё покажет себя.

— Россия по-прежнему находится под санкциями IIHF. На ваш взгляд, когда ситуация может измениться?

— Думаю, увы, нескоро. Я, как спортсмен, не буду лезть в политику. Скажу лишь, что это неправильно. По сути, идёт такая же спортивная война.