Последний аккорд легенды: Зарипов оформил хет-трик в прощальном матче, а «Ак Барс» вывел его номер из обращения

В Казани состоялся прощальный матч в карьере пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. Выставочное противостояние звёзд «Ак Барса» и России завершилась победой последних со счётом 12:9, а сам нападающий оформил хет-трик и стал самым результативным игроком встречи. Перед её началом клуб вывел из обращения номер легендарного спортсмена, а мэр города Ильсур Метшин объявил о включении Зарипова в Книгу почёта.

Ещё в феврале стало известно, что сезон-2022/23 станет последним для одного из ярчайших российских хоккеистов XXI века. Легенда «Ак Барса» Данис Зарипов не стал дожидаться окончания регулярки и объявил об уходе сразу после финальной сирены в противостоянии чемпионата с «Металлургом» — со второй главной командой в своей карьере. Если с казанцами он трижды завоёвывал Кубок Гагарина, то магнитогорцам дважды приносил почётный трофей в середине 2010-х. Однако для звезды такого масштаба было бы несолидно повесить краги на гвоздь после встречи, в которой он провёл на льду лишь 5 минут 21 секунды. Поэтому в начале августа было решено устроить прощальный матч, а участие в нём поспешили принять многие звёзды спорта.

На предшествовавшей событию пресс-конференции Зарипов признавался, что не ожидал такого внимания со стороны как СМИ и болельщиков, так и самих игроков. Билеты были раскуплены ещё в июне, а в общей сложности были приглашены около 50 спортсменов, причём не только уже вышедшие на пенсию легенды в лице Алексея Морозова, Павла Дацюка, Сергея Мозякина и Ильи Ковальчука (хотя формально тот и не сообщал об этом), но также множество действующих хоккеистов. Среди них были капитан «Ак Барса» Александр Радулов и легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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«Я пригласил тех, кого считал правильным позвать. Сразу было понятно, что всех-всех не получится, иначе тут придётся проводить целый турнир. Формат матча выбран был такой, что участвуют самые близкие друзья. Это те, с кем я начинал, с кем выигрывал Кубок Гагарина и… чемпионат мира. Овечкин? Открою секрет, что было не так тяжело позвать Сашу. Как только мы определились с датой, он сразу, без раздумий сказал, что будет. Я очень благодарен, что он так отнёсся ко мне и ко всем нам. И проведёт сегодня один из своих первых матчей в сезоне, наверняка и пару шайб забьёт», — цитирует Зарипова «Спорт-Экспресс».

Как оказалось, воочию понаблюдать за последним выступлением в карьере Даниса было не так просто. Билеты хоть и были быстро раскуплены, но впоследствии появились на досках объявлений, где за них просили приличные деньги.

«Вообще, скажу так касательно билетов: наша сторона хотела предоставить возможность всем попасть на арену, а что дальше пошло не так, мы не знаем. Надеюсь, все желающие смогли… Приятно ли мне, что билеты на мою игру продавали за 25 тыс. и даже за 50 тыс. рублей? Знаете, наверное, нет, хотелось, чтобы всё было в рамках правил», — признался Зарипов.

Начало встречи предваряла красочная церемония поднятия свитера с 25-м номером под своды арены — чести, которой ранее не удостаивался ни один представитель «Ак Барса» в истории. Зарипов вышел на лёд вместе со своей семьёй, но даже в такой трогательный момент справился с эмоциями. Хотя на этом всё не закончилось. Позднее его включили в Книгу почёта Казани, о чём объявил мэр города Ильсур Метшин, также вошедший в число участников матча.

«В НХЛ есть Зал славы, а в Казани есть Книга почёта. Мы вписываем туда тех, кто внёс своё имя в золотую историю города. И для меня честь пригласить тебя в Зал славы города, в нашу Книгу почёта», — заявил Метшин.

Что касается самого матча, то проходил он в формате противостояния двух команд — звёзд «Ак Барса» и России. По традиции Зарипов поочерёдно защищал цвета обеих, но начинал в составе выступавших в зелёной форме казанцев. Зинэтула Билялетдинов ожидаемо воссоздал легендарную тройку с участием Алексея Морозова и Сергея Зиновьева и та организовала две из шести шайб коллектива в первом периоде. Сам Данис реализовал буллит, оставив не у дел олимпийского чемпиона Пхёнчхана Василия Кошечкина.

«Всё просто. Мы играли друг на друга, наслаждались игрой в пас, не жадничали, договаривались в раздевалке. Зарипова хочу поблагодарить за его карьеру, скажу, что жизнь для него сейчас только начинается. Хочу теперь, чтобы он проявил себя на новом этапе своей карьеры», — раскрыл секрет успеха казанской тройки действующий глава КХЛ.

До первого перерыва «белые» ответили на это лишь четырьмя точными бросками, три из которых на свой счёт записали признанные мастера — Ковальчук, Радулов и Дацюк, а парой результативных передач отметился Кузнецов.

«Главное качество Зарипова для меня — доброта. У него глаза добрые, когда он улыбается, мне тоже хочется… Он провёл большую успешную карьеру, сейчас, после её завершения, у него открываются новые возможности, время для семьи», — заявил центрфорвард «Кэпиталз».

Но если Кузнецов вовсю демонстрировал свои таланты ассистента, то Овечкин «молчал». Первый отрезок он провёл в одном звене с бывшим одноклубником по «Вашингтону» Александром Сёминым и Метшиным, но не пытался тянуть одеяло на себя и скорее действовал в подыгрыше. Однако партнёры так и не смогли отблагодарить его за пасы.

«Да я пытаюсь отдать — всё-таки играю с мэром… Ищу его — а он не забивает… Пока слабовато. Я ему сказал, что надо пожёстче клюшку держать», — улыбался Овечкин.

То ли сказался переход Зарипова в состав звёзд России, то ли нагоняй от Овечкина, но второй период «белые» провели гораздо сильнее. По дублю оформили Метшин и Мозякин, половина из шайб которых была организована лично виновником торжества, по голу забили и Кузнецов с Овечкиным. Причём Александр отличился менее чем за две минуты до финальной сирены и стал автором десятого точного броска для своего коллектива. К этому моменту уже завершился благотворительный аукцион, где свитер с фамилией лидера «Вашингтона» был продан за 2,1 млн рублей.

Сам же Данис стал лучшим снайпером встречи, оформив хет-трик. В начале второго периода он вновь разобрался с голкипером в очной дуэли, а на последних секундах установил окончательный счёт, впервые забросив с игры — 12:9. В этот момент на льду присутствовали его брат Марат и сын Артур, выступивший в роли ассистента. В послематчевой серии буллитов отличались только номинальные гости. Эффектными попаданиями отметились Овечкин и Ковальчук, а вот Дацюк и Зарипов свои попытки смазали. Но настроения это им не испортило.

Судя по всему, уже в следующем году отечественных поклонников хоккея ждёт ещё одна встреча с участием Зарипова. На пресс-конференции тот анонсировал прощальный матч Мозякина, который планируется провести в Магнитогорске. Легенда «Металлурга» ушёл из спорта ещё в 2021-м, но так и не сумел должным образом попрощаться с болельщиками. По его словам, мероприятие планировалось устроить этим летом, но повлияли проблемы с аэропортом. В июне тот закрыли на реконструкцию.

«Хотелось поздравить Даниса с замечательной карьерой, он очень многое сделал для хоккея. Выиграл всё, что можно. Ему можно только позавидовать… Рад, что он в этом матче сыграл с сыном. Мне довелось сыграть с сыном хотя бы одну смену в КХЛ, я этим горжусь и рад за Даниса, что он тоже это испытал. Мой прощальный матч? Рассчитываем на следующее лето, но пока без конкретных дат… Проводили Даниса — будет кого проводить в следующем году», — высказался Мозякин.

Не исключено, что 2024-й запомнится не только прощальной встречей с участием легенды «Металлурга». Как признался Дацюк, он был бы не прочь провести подобное мероприятие в Екатеринбурге, где начинал свой путь в хоккее.

«Всегда приятно возвращаться в Казань. Часто бываю здесь, у меня много здесь знакомых, с кем общаюсь. Было ли желание провести что-то подобное в Екатеринбурге? Есть. Думаю, что будет и получится. Всему своё время», — не стал раскрывать все карты Дацюк.

О потенциальном прощании со спортом спросили и Овечкина. Однако тот признался, что пока даже не думал об уходе.

«Много разных воспоминаний о Данисе. Конечно, Квебек, Олимпийские игры. Какой он человек, какой игрок, этим всё сказано. Какой была бы церемония у Александра Овечкина? Так мне ещё играть и играть, даже не задумывался об этом», — приводит слова Овечкина «Чемпионат».

Зарипов покинул профессиональный спорт в качестве одного из самых титулованных хоккеистов России — единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина, шестикратного чемпиона страны, а также трёхкратного золотого призёра первенства планеты в составе сборной. Вопрос в том, что ждёт его дальше. О желании видеть его в структуре «Ак Барса» уже заявлял Билялетдинов, а в мае появлялись слухи о возможном назначении на должность главного тренера молодёжки казанцев — «Ирбиса». Как сказал сам нападающий, в ближайшее время он обсудит с руководством своё будущее, но о намерении занять конкретную должность распространяться не стал.

«Находимся в тесном контакте с клубом, есть хорошее общение, изучение друг друга. Думаю, в ближайшем будущем сядем и открыто пообщаемся с руководством «Ак Барса». Мне очень хочется остаться в развитии хоккея», — признался Зарипов.