Портреты Зарипова заполнили стадион «Татнефть Арена» к прощальному матчу хоккеиста

Организаторы прощального матча пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова завесили все трибуны стадиона «Татнефть Арена» портретами хоккеиста.

Каждое сиденье стадиона украшено портретом хоккеиста, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в фойе арены организовали выставку кубков и джерси бывшего капитана «Ак Барса».

Прощальный матч игрока состоится 9 августа. Казанский клуб впервые в истории выведет номер из обращения — 25-й, который будет закреплён за Зариповым.

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. На счету 41-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).

Ранее стал известен список хоккеистов и тренеров, приглашённых на прощальный матч Зарипова.