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Портреты Зарипова заполнили стадион «Татнефть Арена» к прощальному матчу хоккеиста

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Организаторы прощального матча пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова завесили все трибуны стадиона «Татнефть Арена» портретами хоккеиста.

Каждое сиденье стадиона украшено портретом хоккеиста, сообщает РИА Новости

Отмечается, что в фойе арены организовали выставку кубков и джерси бывшего капитана «Ак Барса».

Прощальный матч игрока состоится 9 августа. Казанский клуб впервые в истории выведет номер из обращения — 25-й, который будет закреплён за Зариповым.

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. На счету 41-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).

Ранее стал известен список хоккеистов и тренеров, приглашённых на прощальный матч Зарипова.

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