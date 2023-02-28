Рекорды СКА и ЦСКА, награды Яшкина и Никишина, уход Зарипова: чем завершился регулярный чемпионат КХЛ

СКА впервые в истории взял верх в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а ЦСКА стал единственной командой, поразившей ворота соперника во всех 68 встречах турнира. «Нефтехимик» занял восьмое место в таблице Востока и не пустил в плей-офф прошлогоднего финалиста конференции — «Трактор», а «Спартак» впервые с 2017 года не попал в восьмёрку сильнейших на Западе. Дмитрий Яшкин завоевал награду лучшему снайперу и бомбардиру первенства, Александр Никишин стал лидером сезона по результативным передачам и очкам среди защитников, а рекордсмен лиги по числу побед в Кубке Гагарина Данис Зарипов объявил о завершении карьеры.

Окончание регулярки

В среду, 1 марта, в КХЛ стартует очередной розыгрыш Кубка Гагарина. Завершившийся регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал самым продолжительным в её истории. До этого команды проводили максимум по 62 матча за сезон, а в этот раз их число возросло до 68, что способствовало обновлению ряда клубных достижений. Рекорд по числу побед оформили «Амур» (30) и «Сибирь» (38), а также СКА, впервые взявший верх в 50 встречах. При этом до лучшего результата в истории КХЛ питерские армейцы недотянули совсем немного. В сезоне-2018/19 ЦСКА выиграл 53 раза.

Многим коллективам удались очень продуктивные сезоны. Так, «Авангард» ещё во встрече с «Локомотивом» преодолел планку 180 голов и в итоге установил новый клубный рекорд по заброшенным шайбам (188). Переписал достижение и ЦСКА, игроки которого огорчили вратарей противников 214 раз.

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Более того, подопечные Сергея Фёдорова отличились во всех встречах регулярки — и это лишь 13-й такой случай в истории лиги. Ранее ни одному созыву армейцев эта планка не покорялась. Рекордсменами по данному показателю являются СКА и «Салават Юлаев». С момента основания КХЛ они делали это в трёх разных сезонах.

Однако главная интрига последних дней касалась борьбы за выход в плей-офф. К этому моменту вакантными оставались лишь четыре места — по два на Западе и Востоке. Правда, относительно участия в розыгрыше Кубка Гагарина «Северстали» сомневаться практически не приходилось. Команда имела комфортное преимущество и гарантировала себе путёвку за восемь дней до окончания первенства. Причём в решающий момент был обыгран «Спартак» — прямой конкурент за место в топ-8.

Именно это поражение во многом предопределило судьбу последней путёвки от Запада. Впоследствии красно-белые уступили ЦСКА и отстали от минского «Динамо», впервые с 2017-го оставшись за бортом плей-офф. Белорусы же третий раз подряд получили возможность проверить свои силы в нокаут-раунде, но пройти дальше первого раунда им будет крайне сложно, ведь там их ждёт очередное противостояние со СКА (в двух предыдущих они выиграли лишь один матч из девяти).

На Востоке всё также обошлось без сюрпризов. Пусть приход Алексея Волкова на должность генерального менеджера и помог «Трактору» ударно провести концовку первенства, клуб всё же остался за пределами верхней восьмёрки. Челябинцы даже отыграли отставание от «Нефтехимика» и набрали с ним равное количество очков, но уступили по победам в основное время (23 — 25). И теперь именно нижнекамцам придётся пройти испытание лидером конференции в лице «Ак Барса». Казанцы всё же смогли преодолеть кризис и в шестой раз завершили регулярку в статусе лидера Востока.

В остальных парах первого раунда плей-офф на Востоке сыграют «Салават Юлаев» — «Адмирал», «Авангард» — «Сибирь» и «Автомобилист» — «Металлург». Интересно, что пути омичей и новосибирцев в Кубке Гагарина в первый и последний раз пересекались десять лет назад — и тоже на старте розыгрыша. На Западе за выход в полуфинал конференции ЦСКА поборется с «Северсталью», «Локомотив» — с «Витязем», а «Торпедо» — с московским «Динамо». Интересно, что в первых двух случаях коллективы ни разу не выясняли отношения в плей-офф.

Достижение Никишина и успех Яшкина

Определились и обладатели некоторых индивидуальных наград. Так, призы лучшему снайперу и бомбардиру впервые в карьере забрал Дмитрий Яшкин. Чех российского происхождения лишь летом пополнил состав СКА, но сразу стал демонстрировать феноменальную продуктивность и в итоге набрал 62 очка, почти две трети из них — в виде заброшенных шайб. Дубль в матче с «Сочи» позволил ему не только установить новый личный рекорд, но и стать вторым хоккеистом лиги, достигавшим отметки 40 голов за сезон в КХЛ. Ранее такое удавалось лишь легенде «Металлурга» Сергею Мозякину, который шесть лет назад наколотил аж 48 шайб. Также в тройку лучших голеадоров завершившегося сезона вошли Брукс Мэйсек (36) из «Автомобилиста» и Рид Буше (31), который повторил принадлежавшее Роману Червенке клубное достижение «Авангарда».

Примечательно, что Яшкин установил антирекорд КХЛ по числу набранных очков среди лучших бомбардиров. С момента основания лиги в 2008 году ни разу самый продуктивный хоккеист не набирал меньше 63 баллов за результативность: в 2012 году столько было у Александра Радулова, в 2018-м — у Ильи Ковальчука. В российской Суперлиге последний раз более скромные результаты демонстрировал Томаш Власак (53 в сезоне-2002/03). Правда, тогда команды провели на 17 матчей меньше.

За лидерство в гонке бомбардиров с Яшкиным до последнего сражались Владимир Ткачёв из «Авангарда» (59) и тот же Радулов, представляющий «Ак Барс» (57) и предпринявший настоящий спурт в концовке сезона. В последних десяти встречах он набрал 15 (5 + 10) очков и благодаря этому обогнал Стефана Да Косту и Сергея Толчинского (оба — по 56).

Заключительный этап первенства провалил Марат Хайруллин. Форвард СКА долгое время шёл на первом месте, но набрал лишь 4 (3 + 1) очка в 12 играх и опустился на десятую позицию (54).

Любопытно, что своего одноклубника обошёл даже Александр Никишин, ставший одним из главных ньюсмейкеров турнира. 21-летний уроженец Орла летом 2022-го перебрался из «Спартака» в СКА и сразу взобрался на вершину в двух категориях — как самый результативный защитник и как лучший ассистент лиги. Армеец 11 раз поразил ворота противников, а ещё 44 раза помог это сделать партнёрам. До настоящего момента ни одному российскому защитнику не удавалось достигать планки 55 очков за регулярку, да и из легионеров это делали лишь Кевин Даллмэн (58) и Крис Ли (65).

Однако есть все основания полагать, что, подпиши Никита Гусев контракт со СКА несколько раньше, расстановка в гонке бомбардиров могла быть иной. Ведь именно олимпийский чемпион Пхёнчхана стал единственным представителем топ-20 рейтинга, набиравшим заметно больше одного очка за игру (1,32). И проведи он не 37, а хотя бы полсотни матчей, вполне вероятно, опередил бы даже Яшкина. Так или иначе, нападающий в очередной раз подтвердил свой класс и попутно преодолел отметку 500 очков в КХЛ. Кроме него, в этот элитный клуб входят ещё пятеро: Сергей Мозякин (928), Вадим Шипачёв (862), Данис Зарипов (685), Радулов (638) и Найджел Доус (550).

Завершение карьеры Зарипова

Если ещё несколько недель назад четыре человека из этого списка продолжали выступать в КХЛ, то теперь их число сократилось до трёх. По окончании противостояния со своей бывшей командой — «Металлургом» — о решении повесить коньки на гвоздь объявил форвард «Ак Барса» Данис Зарипов — один из самых уважаемых и титулованных хоккеистов страны. В составе казанцев и магнитогорцев он шесть раз становился чемпионом страны (пять раз выигрывал Кубок Гагарина), чего, помимо него, не удавалось никому.

В своей прощальной игре 41-летний Зарипов провёл на льду чуть меньше пяти с половиной минут и не отметился шайбами или голевыми передачами, но это было неважно. По окончании матча болельщики встретили его оглушительными овациями, а сам Данис выступил с прощальной речью, в которой рассыпался в благодарностях всем: от болельщиков и руководства «Ак Барса» до бывших партнёров и тренеров.

Впоследствии Зарипов сказал, что роль капитана «Ак Барса» передал Радулову, а также заявил о намерении помочь коллективу преодолеть серию неудач в плей-офф и вновь завоевать главный трофей, пусть и в другом статусе. В свою очередь, тёплые речи в адрес нападающего произнесли главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов и президент КХЛ Алексей Морозов, в своё время выступавший с ним в одном звене.

«Поздравляю Даниса с завершением яркой карьеры, которой позавидует любой хоккеист: пять Кубков Гагарина, три победы на чемпионатах мира, множество индивидуальных наград. Много лет мы провели вместе, в одной тройке, получая невероятное удовольствие от игры и побед. Он давно стал настоящей легендой российского хоккея и заслужил этот статус упорным трудом, профессиональным отношением к делу и преданностью игре. Уверен, что казанским болельщикам будет не хватать его на льду, но нет никаких сомнений: чем бы Данис ни занялся после окончания игровой карьеры, он точно добьётся успеха», — цитирует Морозова пресс-служба лиги.

Рекорд Николаева и 61 сейв Бердина

Если обладатели индивидуальных наград среди полевых игроков уже фактически нашли своих обладателей, то с вратарями всё не так просто. Имя лучшего станет известно лишь во время церемонии закрытия чемпионата, но несколько претендентов на это звание уже есть. Одним из них можно смело назвать Дмитрия Николаева из СКА, установившего новый рекорд петербуржцев по победам за одну регулярку. Россиянин помог партнёрам взять верх в 30 матчах и превзошёл по этому показателю самого Роберта Эша.

При этом в истории лиги лишь пятеро голкиперов приносили своим коллективам успех в большем числе встреч. Лидирует Якуб Коварж (38), в топ также входят Карри Рямё и Янис Калниньш (оба — по 33), Василий Кошечкин (32) и Василий Демченко (30). Причём страж ворот «Авангарда» добился этого в нынешнем первенстве и может считаться одним из конкурентов Николаева.

Любопытно, но по проценту отражённых бросков ни Николаев, ни Демченко не входят даже в топ-5. Среди отыгравших более 20 встреч голкиперов лидирует Никита Серебряков из «Адмирала» (94,4%), несильно отстали Максим Дорожко из «Витязя» (94,1%) и Евгений Аликин из «Амура» (93,7%). В то же время вратарь владивостокцев занимает вторую строчку по коэффициенту надёжности (1,79), уступая лишь железнодорожнику Даниилу Исаеву (1,60).

Однако одним из главных героев заключительного отрезка первенства стал Михаил Бердин. Именно его феноменальное выступление помогло «Сочи» сломить сопротивление «Нефтехимика», а ему самому — стать лишь третьим вратарём, совершившим не менее 61 сейва в победном матче. Ранее таким достижением могли похвастаться лишь Андрей Кареев (61) и Юха Метсола (62). Но вряд ли отыгравший лишь 19 встреч голкипер худшей команды регулярного чемпионата КХЛ сможет претендовать на награду.