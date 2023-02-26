Яшкин признан лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккеист в 67 матчах набрал 62 очка, забросив 40 шайб и сделав 22 результативные передачи.
Вторым стал нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв, набравший 59 очков (23 шайбы и 36 передач) в 64 матчах. Третий — форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов с 57 очками (25+32) после 62 игр.
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 26 февраля. Плей-офф стартует 1 марта.
Ранее стали известны составы всех пар плей-офф КХЛ сезона-2022/23.