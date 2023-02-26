Крикунов назвал ошибкой руководства непопадание «Спартака» в плей-офф КХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил игру московского «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

«Команда не попала в плей-офф и нужно думать о будущем. Это ошибка руководства. Миронова нужно было оставлять, или если и менять, то на более опытного тренера», — цитирует Крикунова Metaratings.

Он подчеркнул, что не стоило доверять команду человеку, который никогда не работал в большом хоккее.

«Нужно с себя спрашивать в первую очередь. Это был странный эксперимент», — заключил Крикунов.

Красно-белые в текущем розыгрыше чемпионата уже потеряли шансы на попадание в кубковую часть турнира. «Спартак» в последний раз не играл в плей-офф КХЛ в сезоне-2016/17. Заключительный матч регулярного чемпионата московский клуб провёл 26 февраля со столичным «Динамо».

Борис Миронов 10 ноября был уволен с поста главного тренера московского «Спартака». Команду возглавил Игорь Гришин, который ушёл в отставку 5 февраля. Исполняющим обязанности главного тренера был Алексей Заварухин.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» победило «Спартак» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.