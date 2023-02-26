Московское «Динамо» победило «Спартак» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» на своём льду обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе бело-голубых шайбы забросили Владислав Ефремов (3-я минута), Александр Скоренов (16-я), Андрей Миронов (21-я) и Егор Зайцев (50-я). У красно-белых отличились Никита Чибриков (40-я) и Вадим Фаттахов (43-я).

Для команд матч стал последним в регулярном чемпионате. «Динамо» вышло в плей-офф с пятого места Западной конференции (87 очков), а «Спартак» финишировал в таблице на девятом месте и пролетел мимо плей-офф (64).

Ранее «Сочи» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.