Первый триумф Ротенберга, клубный рекорд Толчинского и скандал вокруг Да Косты: что происходит в регулярке КХЛ

СКА досрочно гарантировал себе первое место в таблице КХЛ по итогам регулярного сезона и в третий раз в истории завоевал Кубок Континента. Сергей Толчинский установил рекорд «Авангарда» по числу передач за регулярный чемпионат, а Максим Шалунов первым в истории «Локомотива» забросил 28 шайб за турнир. Илья Ежов в 30-й раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности, а Стефан Да Коста оттолкнул оператора на встрече с «Амуром» и получил предупреждение от лиги.

Триумф СКА и сражение за плей-офф

Менее чем за две недели до окончания чемпионата КХЛ решилась судьба Кубка Континента, которым награждается лучшая команда регулярного сезона. На этот раз борьбы не получилось. С ходу захвативший лидерство в таблице СКА хоть и уступил несколько принципиальных противостояний осенью и зимой, но всё же сохранил первую строчку и в третий раз взял почётный трофей. Таким образом, прервалась гегемония ЦСКА, обходившего своих конкурентов на протяжении последних трёх лет.

Примечательно, что помешать подопечным Романа Ротенберга завоевать кубок могли именно армейцы Москвы, но потеряли даже теоретические шансы догнать их после поражения в матче с «Локомотивом». Подопечные Сергея Фёдорова не смогли ничего противопоставить соперникам на своём льду и в третий раз в сезоне проиграли ярославцам, причём с крупным счётом. На четыре гола оппонентов они смогли ответить лишь точным броском Михаила Григоренко.

Эта неделя вообще стала не самой удачной для ЦСКА. Ведь коллектив не только потерпел 24-е поражение, но и не смог продлить рекордную серию без штрафных минут. На момент удаления Виталия Абрамова красно-синие не отправлялись на скамейку на протяжении 202 минут 47 секунд. Предыдущее достижение принадлежало «Авангарду» (184:51) и было установлено четырьмя годами ранее.

Правда, всё это вряд ли сильно расстраивает армейцев, ведь те уже давно выполнили главную задачу — гарантировали себе путёвку в плей-офф. В общей сложности определились уже 12 участников розыгрыша Кубка Гагарина, пять из которых — на минувшей неделе. В их число вошли «Автомобилист», «Металлург», «Авангард», «Витязь» и «Салават Юлаев». Таким образом, в топ-16 осталось всего четыре вакантных места — по два в каждой из конференций. Но если на Западе «Северсталь» и минское «Динамо» вряд ли упустят своё, то на Востоке всё гораздо интереснее. В то время как «Адмирал» немного оторвался от преследователей (71 очко), «Нефтехимик» и «Амур» идут вровень (оба — по 67), а «Трактор», хоть и отстаёт на три очка, имеет встречу в запасе.

И пока именно нижнекамцы смотрятся предпочтительнее в контексте борьбы за попадание в восьмёрку. На днях «Нефтехимик» одержал третью победу подряд, чем во многом обязан защитнику Илье Хохлову. В гостевой встрече с «Металлургом» он отличился трижды и стал лишь третьим представителем своего амплуа, забросившим три и более шайб за игру в нынешней регулярке. Ранее это удавалось Глебу Корягину из «Амура» и Алексу Гранту из «Барыса».

Успехи Ткачёва и Толчинского

Наверняка осенью многие ожидали, что до последнего тура за место в плей-офф будет сражаться и «Авангард». На старте первенства омичи были биты шесть раз подряд и выдали худший старт со времён основания Континентальной хоккейной лиги. Но приход на тренерский мостик Михаила Кравеца и великолепная форма лидеров помогли ему преодолеть кризис.

Прежде всего речь идёт о Владимире Ткачёве и Сергее Толчинском, вместе с Ридом Буше сформировавшим одно из самых неудержимых звеньев лиги. И уже сейчас россияне не только обновили личные рекорды результативности (52 и 50 очков соответственно), но и выдали одни из самых ярких сезонов в истории клуба. Больше них за одну регулярку набирали лишь Яромир Ягр (53, 2008/09), Денис Паршин (56, 2014/15) и Роман Червенка (61, 2010/11).

Но если Ткачёв (23 + 29) и Буше (28 + 21) балансировали между организацией атак и их завершением, то Толчинский сосредоточился на функциях плеймейкера. К этому моменту он уже успел 35 раз ассистировать партнёрам и переписал на себя клубный рекорд «ястребов» по количеству передач. По этому показателю он обошёл Дмитрия Пестунова, разразившегося 34 пасами в первенстве-2008/09.

28 голов за турнир Шалунова и 30-й «сухарь» Ежова

В то же время своё имя в историю «Локомотива» вписал Максим Шалунов. В том самом матче с ЦСКА он не только исполнил результативную передачу и помог железнодорожникам продлить беспроигрышную серию до пяти встреч, но и сам поразил ворота бывшей команды. Благодаря этому он достиг отметки в 28 голов за турнир и превзошёл достижение Андрея Коваленко, продержавшееся 21 год.

На данный момент лишь три коллектива КХЛ могут похвастаться такой же продолжительной победной серией. Помимо железнодорожников, пять встреч не уступают «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Но если первых тащит набравший невероятный ход Александр Радулов, в седьмой раз в карьере преодолевший планку в полсотни очков (22 + 30), то успехи вторых во многом обусловлены стабильностью их голкиперов. У Александра Кареева и Ильи Ежова высокий процент отражённых бросков (92,6 и 92,5 соответственно), и они входят в топ-15 самых надёжных вратарей первенства. Помимо них, таким могут похвастаться лишь партнёры по «Локомотиву» — Даниил Исаев и Иван Бочаров.

И хотя в этом сезоне голкиперы красно-зелёных чаще оставляли свои ворота в неприкосновенности, по общему числу игр на ноль Ежов пока их превосходит. Очередной, 30-й шатаут он оформил во встрече с «Витязем» и вышел на 12-е место по количеству «сухарей», сравнявшись с Игорем Бобковым. Лидирует же олимпийский чемпион Пхёнчхана Василий Кошечкин (90).

Василий Демченко же в эту элитную группу не входит, зато уже в скором времени может стать пятым голкипером, выигравшим 30 матчей за сезон КХЛ. Сейчас вратарь «Авангарда» остановился на отметке в 29 побед. Больше у того же Кошечкина (32), Яниса Калниньша, Кари Рамё (оба — по 33) и Якуба Коваржа (38).

В отличие от коллег, вратари «Сочи» наверняка захотят побыстрее забыть нынешнее первенство. После 63 встреч в пассиве «леопардов» значится 237 пропущенных шайб, а это антирекорд КХЛ. Любопытно, что они переписали собственное достижение 14-летней давности. Тогда их соперники забили на один гол меньше.

Конфликт с оператором

Тем не менее одним из самых обсуждаемых хоккеистов недели стал Стефан Да Коста, оказавшийся в центре скандала. Инцидент произошёл в третьем периоде гостевого матча с «Амуром», когда местный оператор вышел на лёд и попытался заснять переговоры тренера екатеринбуржцев со своими подопечными. Это вызвало резкое недовольство гостей. Один из них пытался помешать закрывал ему объектив клюшкой, второй — загораживал обзор. Но жёстче всех отреагировал француз. Тот не только накричал на телевизионщика, но и оттолкнул его.

«Иди отсюда… Это ненормально», — сказал Да Коста по-русски.

Впоследствии форвард осознал свою ошибку и извинился перед оператором. По словам Да Косты, в напряжённый момент противостояния он дал волю эмоциями.

«Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражён из-за того, что мы уступали в счёте. С другой стороны, мне было не совсем понятно, может ли человек настолько близко подъезжать к команде во время проведения важного тайм-аута. Поэтому и произошла эта ситуация, за которую ещё раз прошу прощения», — цитирует Да Косту «Матч ТВ».

И хотя впоследствии генеральный директор «Амура» Роман Крамарь принял извинения спортсмена и счёл инцидент исчерпанным, в лиге обратили внимание на неподобающее поведение француза и пообещали вынести ему предупреждение. Правда, сам Да Коста довольно оригинально отреагировал на этот вердикт. Уже спустя двое суток он вновь вышел на лёд в матче с хабаровчани и забросил победную шайбу (4:2). Ассистентом выступил Анатолий Голышев, благодаря чему установил клубный рекорд «Автомобилиста» по результативным передачам (134).