«Должны выкладываться на все сто, чтобы дарить надежду»: Ларионов — об изоляции российского хоккея и работе в «Торпедо»

Во время изоляции от мирового спорта нужно продолжать делать то, что получается лучше всего. Об этом в интервью журналисту RT Шону Томасу для программы «Взгляд изнутри» заявил легендарный российский хоккеист Игорь Ларионов. По его словам, в нынешней ситуации атлетам остаётся оттачивать мастерство и надеяться, что в скором времени они вновь смогут выступать на международной арене. Двукратный олимпийский чемпион также объяснил, почему возглавил нижегородское «Торпедо», рассказал об особенностях развития молодых игроков и сравнил хоккей с театром.

— Вы являетесь одним из самых титулованных хоккеистов в истории: неоднократно побеждали на Олимпийских играх и чемпионатах мира, трижды брали Кубок Стэнли. Но при этом согласились работать в нижегородском «Торпедо» — не самой именитой команде. Почему?

— Позвольте начать с трофеев. Я выиграл всё, за исключением Кубка Гагарина. Этой команде как раз не хватает данного приза. Очевидно, моё решение приехать в Нижний Новгород и стать тренером «Торпедо» связано с традициями клуба, его историей, а также с легендарными хоккеистами, защищавшими его цвета в разное время, начиная с основания в 1946 году. Этот город мне в каком-то смысле напоминает Детройт: автомобильная промышленность, синие воротнички, любящие болельщики...

Это молодой коллектив. Я бы сказал, что для успеха такого проекта потребуется приложить много усилий. У нас есть талантливые ребята, которые оставались незамеченными в последние годы. Мы сейчас стараемся не приобретать новобранцев, а развивать тех, кто у нас есть. Пытаемся создать клуб, способный составить конкуренцию грандам КХЛ, и привезти завоёванные трофеи в Нижний Новгород.

— Вы сказали, что хоккей привлекает людей на трибуны, как на театральную постановку с хорошими актёрами.

— Если хочешь выйти на мировой уровень и привлечь молодое поколение болельщиков, нужно сделать для них что-то особенное. Нужно развивать спортсменов, совершенствовать саму игру. Стараться, чтобы она максимально вовлекала, чтобы её с удовольствием смотрели всей семьёй. Я говорю подопечным: «На пианино что делают? Работают? Нет, играют. А на хоккей работать приходят? Нет, в хоккей тоже играют».

Здесь главное — креативность, ценности. Они перечислены у нас на стене: амбиции, ответственность, креативность, единство, стремление. Главное — коллектив, совместный успех. Чтобы у всех была полная самоотдача. Вот что мы хотим выстроить. На это потребуется какое-то время, но слишком медлить мы не намерены. Из-за текущей ситуации в мире этот сезон получается как бы экспериментальным. Мы стараемся прорабатывать все детали, чтобы получить хороший результат.

— Как понимаю, вам близки идеи и принципы стоицизма. Является ли это правильным способом осмысления того, что сейчас происходит в мире, и как помогает выстраивать команду?

— Так и задумано… Напоминать ребятам, что мы часть той или иной сложившейся в мире ситуации. Множество людей по всей стране следят за «Торпедо». А что можем делать мы? Играть. Хоккеисты должны выкладываться на все сто, чтобы дарить надежду. Некоторого рода дипломатия может происходить и на льду, можно приносить радость, восторг. Удивлять нас, тренеров, великолепными голами и передачами, отличным выступлением и смелостью. Таков замысел. Сплотить коллектив, его представителей, иметь перед собой цель и двигаться к ней в рамках долгого, марафонского сезона.

— Что такое хоккейный IQ в вашем понимании и можно ли его повысить?

— Для меня это то, что имеет основной приоритет. Обладающие высоким IQ атлеты понимают, как во время матча, когда на кону стоит победа, сохранять уравновешенность, принимать мгновенные и верные решения. Всё это очень важно. И мы пытаемся отрабатывать определённые упражнения во время тренировок. Когда у тебя мало времени и ограниченная зона для броска, нужно предвидеть следующий шаг. Так что это ключевой навык.

Великолепные спортсмены отличаются от хороших тем, что у одного крайне высокий коэффициент хоккейного интеллекта, он непредсказуем… Это то, что выводит на новый уровень. И болельщики тогда получают возможность оценить те мелкие детали, за счёт которых можно увеличить шансы на успех.

— Вы были частью знаменитой «красной машины». Само название говорит о том, что все её представители сплочённо трудились, чтобы победить. Как единый механизм. А сейчас мы живём в эпоху суперзвёзд, таких как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сидни Кросби. Что для вас представляет больший интерес — создать коллектив, который работает как единое целое, или же взрастить топового исполнителя, готового тащить на себе партнёров?

— Я бы сказал, что отдельные яркие личности, способные «сделать разницу», необходимы. Но главная цель состоит в том, чтобы они работали в команде. Мы сказали ребятам: «У нас звезда номер один — это коллектив». Исходя из собственного опыта, могу утверждать, что когда есть высококлассные хоккеисты с высоким IQ и у них налажено взаимодействие с партнёрами, то это значительно увеличивает шансы на победу. Этим мы и занимаемся в нашем клубе: хотим, чтобы у нас была хорошая «химия» между высококлассными игроками и теми, кого считаем перспективными.

У нас есть молодые ребята, которые только делают первые шаги на пути к такому пониманию игры. Здесь нельзя торопиться, надо быть терпеливым и преодолевать ошибки. Но когда видишь, как молодые хоккеисты демонстрируют великолепные результаты, нужно поощрять их, чтобы они и дальше продолжали в том же духе.

— Как с учётом этого в «Торпедо» подходят к процессу формирования состава и поиска новобранцев?

— Конечно, у тебя есть статистика и информация от скаутов, но человека нужно видеть в действии. Я хочу увидеть, что он сможет дать команде. Какой новый элемент может привнести на тренировке или в матче. Если видишь, что игрок действует быстро, грамотно, то можно добиться от него и большего. Для этого необходимо дать ему немного свободы, позволяя набивать шишки. Иногда будут ошибки, потери шайбы. Но молодым ребятам требуется место для самовыражения, нужно предоставлять им такую возможность.

— Насколько для развития хоккеиста важна среда, которая его окружает?

— Нужно, чтобы он понимал, что ему рады, чувствовал себя комфортно. Ведь обычно молодёжь несколько стеснительна. Если видишь талант, надо окружить его правильными людьми. Очень важно, чтобы рядом были партнёры с опытом, готовые помочь. Тренер может говорить, направлять, давать всевозможные советы. Но в то же время рядом нужны мастеровитые одноклубники — на льду, на скамейке, в раздевалке. Вот где важно формировать правильную среду. Потому что молодым идёт на пользу, когда рядом ветераны, которые в спорте уже много лет, могут чему-то научить, показать какие-то элементы.

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— Хоккей — очень жёсткий вид спорта. Чтобы выступать на высоком уровне, необходимо находиться в идеальной физической форме. Но есть ли возможность проявить себя людям с «альтернативными» возможностями?

— Ответить на этот вопрос очень сложно, но, по моему мнению, спорт должен быть доступен для всех: девочек, мальчиков, людей с ограниченными возможностями. Хоккей дарит человеку радость, какие-то ожидания, вдохновение. Взять школьников или даже взрослых игроков-любителей. Когда приходишь после работы на лёд, это сродни психотерапии. Это помогает оставлять в стороне заботы и просто получать удовольствие.

— Сейчас мы живём в невероятно политизированные времена, когда политика сказывается на спортсменах. На ваш взгляд, это является проблемой? Что нужно сделать, чтобы преодолеть это?

— На эту ситуацию можно взглянуть с разных сторон. Сейчас мы особо ничего не можем сделать. Мы просто играем в хоккей. В ситуации, где ты оказываешься изолирован от международного спорта, ты всё равно должен заниматься тем, что делаешь лучше всего. Ты можешь по-прежнему наслаждаться игрой, развиваться, прорабатывать разные моменты и в то же время надеяться, что рано или поздно всё нормализуется и мы вернёмся.

На каждой встрече у нас полные трибуны болельщиков. 5,5 тыс. человек приходят на арену, чтобы насладиться хоккеем и забыть о проблемах, обо всём том, что происходит за пределами этого здания. И мы должны оправдывать их ожидания. Как в случае с любым артистом на сцене театра: мы не знаем, что происходит за кулисами, но по-настоящему важно то, что творится на сцене. Поэтому я сказал ребятам: «Выходите на лёд и покажите всё, на что способны. Дарите надежду и радость всем, кто пришёл на вас посмотреть».