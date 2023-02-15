СКА третий раз в истории выиграл Кубок Континента

Санкт-петербургский СКА досрочно стал обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова.

СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат и стал обладателем Кубка Континента, сообщает пресс-служба лиги.

Это произошло после того, как ЦСКА в домашнем матче уступил «Локомотиву» (1:4).

СКА лидирует в сводной таблице КХЛ, набрав 97 очков. Второе место занимает «Локомотив» — 88 очков. ЦСКА находится на четвёртой строчке (86).

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Валентина Зыкова.