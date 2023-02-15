Узнать больше

СКА третий раз в истории выиграл Кубок Континента

Короткая ссылка
Санкт-петербургский СКА досрочно стал обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова.
СКА третий раз в истории выиграл Кубок Континента
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат и стал обладателем Кубка Континента, сообщает пресс-служба лиги.

Это произошло после того, как ЦСКА в домашнем матче уступил «Локомотиву» (1:4).

СКА лидирует в сводной таблице КХЛ, набрав 97 очков. Второе место занимает «Локомотив» — 88 очков. ЦСКА находится на четвёртой строчке (86).

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Валентина Зыкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить