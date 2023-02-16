Узнать больше

«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»

Короткая ссылка
«Спартак» на своём льду нанёс поражение «Динамо» в московском дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Роман Любимов

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей шайбы забросили Роман Любимов (14-я минута), Илья Талалуев (58-я). У бело-голубых отличился Максим Джиошвили (58-я).

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 62 очками. «Динамо» располагается на пятой позиции с 82 очками.

Ранее сообщалось, что «Трактор» сыграет с «Сочи» в джерси, посвящённых юбилею падения метеорита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить