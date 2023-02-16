«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»

«Спартак» на своём льду нанёс поражение «Динамо» в московском дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей шайбы забросили Роман Любимов (14-я минута), Илья Талалуев (58-я). У бело-голубых отличился Максим Джиошвили (58-я).

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 62 очками. «Динамо» располагается на пятой позиции с 82 очками.

Ранее сообщалось, что «Трактор» сыграет с «Сочи» в джерси, посвящённых юбилею падения метеорита.