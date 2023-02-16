«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»
- РИА Новости
- © Роман Любимов
Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
В составе победителей шайбы забросили Роман Любимов (14-я минута), Илья Талалуев (58-я). У бело-голубых отличился Максим Джиошвили (58-я).
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 62 очками. «Динамо» располагается на пятой позиции с 82 очками.
Ранее сообщалось, что «Трактор» сыграет с «Сочи» в джерси, посвящённых юбилею падения метеорита.