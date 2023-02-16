Гол Никишина принёс СКА победу над «Сибирью» в матче КХЛ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В составе армейской команды победную шайбу забросил Александр Никишин (11-я минута). Голкипер хозяев Дмитрий Николаев отразил 27 бросков.
СКА с 99 очками досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» с 79 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что «Трактор» сыграет с «Сочи» в джерси, посвящённом юбилею падения метеорита.