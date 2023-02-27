Ротенберг рассказал о подготовке СКА к Кубку Гагарина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке команды к первому матчу Кубка Гагарина с минским «Динамо».

«Серьёзно готовимся к первому матчу в плей-офф против минского «Динамо». У соперника сильный тренер, команда играет в канадском стиле. Когда мы первый раз выиграли Кубок Гагарина, у многих в клубе не было опыта. Поэтому его отсутствие у молодых ребят не имеет большого значения.

Думаем только о нашей игре. Никогда не выбираем соперника, готовы играть с любым. Не думаем, насколько соперник будет злой. Главное, чтобы у нас была спортивная злость и страсть побеждать», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

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