Ротенберг рассказал о подготовке СКА к Кубку Гагарина
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«Серьёзно готовимся к первому матчу в плей-офф против минского «Динамо». У соперника сильный тренер, команда играет в канадском стиле. Когда мы первый раз выиграли Кубок Гагарина, у многих в клубе не было опыта. Поэтому его отсутствие у молодых ребят не имеет большого значения.
Думаем только о нашей игре. Никогда не выбираем соперника, готовы играть с любым. Не думаем, насколько соперник будет злой. Главное, чтобы у нас была спортивная злость и страсть побеждать», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков недели.