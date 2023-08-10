Ковальчук считает проблемой возможное появление в сборной России получивших паспорт легионеров

Бывший нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался о получении иностранными хоккеистами российских паспортов.

«Если кто-то из них будет играть за национальную команду, значит, это огромная проблема в российском хоккее, так как у нас огромное количество игроков, готовых защищать честь России. Я считаю, в первую очередь надо рассматривать их кандидатуры перед тем, как рассматривать тех хоккеистов, которые берут паспорта», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

Этим летом паспорт России получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. Также в процессе получения российского гражданства находится канадский нападающий санкт-петербургского СКА Брендан Лайпсик.

Ранее Лайпсик не исключил, что сыграет за сборную России.