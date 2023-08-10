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Канадский хоккеист СКА Лайпсик не исключил, что сыграет за сборную России

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Канадский нападающий санкт-петербургского СКА Брендан Лайпсик ответил на вопрос о том, есть ли у него мечта сыграть однажды за сборную России по хоккею.
Канадский хоккеист СКА Лайпсик не исключил, что сыграет за сборную России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Это не от меня зависит. Посмотрим, пригласят ли меня в национальную команду. Для этого нужно получать не только российский паспорт, но и спортивное гражданство», — приводит слова Лайпсика «Матч ТВ».

По словам нападающего, ему нужно хорошо играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), чтобы быть на отличном счету.

«Если я буду хорошо выступать и меня пригласят, то почему бы и нет?» — сказал он.

11 июля главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 29-летний канадец написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. На счету нападающего 142 (54 + 88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф.

Ранее Лайпсик заявил, что чувствует себя частью российской культуры.

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