Канадский хоккеист СКА Лайпсик заявил, что чувствует себя частью российской культуры
- AFP
«Я чувствую себя комфортно в России, здесь хорошо моей семье. Я думаю, что оставшаяся часть моей карьеры пройдёт в КХЛ. Я чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю, — мне всё нравится», — цитирует хоккеиста «Матч ТВ».
11 июля главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Лайпсик написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Игрок выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года. Он играл в составе ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». Всего канадец набрал 142 (54 + 88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф. К СКА он присоединился в июне 2023-го и подписал двухлетний контракт.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Динамо» Менелл получил спортивное гражданство РФ.