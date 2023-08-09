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Канадский хоккеист СКА Лайпсик заявил, что чувствует себя частью российской культуры

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Нападающий СКА Брендан Лайпсик рассказал о том, почему решил оформить гражданство России.
Канадский хоккеист СКА Лайпсик заявил, что чувствует себя частью российской культуры
  • AFP

«Я чувствую себя комфортно в России, здесь хорошо моей семье. Я думаю, что оставшаяся часть моей карьеры пройдёт в КХЛ. Я чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю, — мне всё нравится», — цитирует хоккеиста «Матч ТВ».

11 июля главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Лайпсик написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Игрок выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года. Он играл в составе ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». Всего канадец набрал 142 (54 + 88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф. К СКА он присоединился в июне 2023-го и подписал двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Динамо» Менелл получил спортивное гражданство РФ.

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