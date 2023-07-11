Канадский хоккеист СКА Лайпсик намерен получить российское гражданство

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что игрок команды Брендан Лайпсик написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

«Скоро у нас будет на одного гражданина России больше. Лайпсик высказал желание получить российский паспорт и написал письмо президенту России Владимиру Путину. Не секрет, что в США он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все три года чувствовал только поддержку», — написал Ротенберг в Telegram‑канале.

Игрок выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года. Он играл в составе ЦСКА и магнитогорского «Металлура». Всего канадец набрал 142 (54 + 88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф. К СКА он присоединился в июне 2023-го и подписал двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что СКА обменял в «Ладу» девятерых хоккеистов на денежную компенсацию.