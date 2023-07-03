Овечкин планирует посетить прощальный матч Зарипова в Казани

Агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков сообщил что его клиент посетит прощальный матч Даниса Зарипова.

«Получил ли Александр Овечкин приглашение на прощальный матч Зарипова? Да, он планирует поехать», — цитирует Чистякова «СЭ».

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.

На счету 41-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).

Прощальный матч игрока пройдёт 9 августа в Казани.

Ранее Ирек Гимаев заявил, что Зарипов не сможет жить без хоккея, он будет рядом с игрой.