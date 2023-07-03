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Овечкин планирует посетить прощальный матч Зарипова в Казани

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Агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков сообщил что его клиент посетит прощальный матч Даниса Зарипова.
Овечкин планирует посетить прощальный матч Зарипова в Казани
  • Gettyimages.ru

«Получил ли Александр Овечкин приглашение на прощальный матч Зарипова? Да, он планирует поехать», — цитирует Чистякова «СЭ».

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.

На счету 41-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).

Прощальный матч игрока пройдёт 9 августа в Казани.

Ранее Ирек Гимаев заявил, что Зарипов не сможет жить без хоккея, он будет рядом с игрой.

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