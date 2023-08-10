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Овечкин заявил, что Зарипов заслужил признание своей игрой

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о завершении карьеры пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.
Овечкин заявил, что Зарипов заслужил признание своей игрой
  • AP
  • © Nick Wass

«Данис заслужил признание своей игрой. Почёт ему и уважение», — приводит слова нападающего РИА Новости.

По его словам, у него много воспоминаний об игре вместе с бывшим форвардом казанского «Ак Барса».

«Квебек, Олимпийские игры... Какой была бы церемония у меня после того, как я завершу карьеру? Не задумывался об этом, я ещё играю», — заявил он.

9 августа в Казани прошёл прощальный матч Зарипова, в котором принял участие Овечкин. Перед началом встречи прошла церемония чествования форварда. В системе казанского клуба вывели из обращения 25-й номер.

Зарипов играл за «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы, а также с 2017-го, трижды став обладателем Кубка Гагарина. Также дважды форвард выигрывал трофей с магнитогорским «Металлургом». Он также является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России.

Ранее Овечкин не исключил возможного перехода в «Ак Барс».

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