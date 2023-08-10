Овечкин не исключил возможного перехода в «Ак Барс» после ухода из НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о готовности перейти в казанский «Ак Барс» после ухода из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Перейду ли я в «Ак Барс» после ухода из НХЛ? Посмотрим, как жизнь покажет», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 72 гола. Контракт нападающего со столичным клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что хоккейный свитер Овечкина продан на аукционе за 2,1 млн рублей.