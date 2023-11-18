Достижение Шипачёва, характер «Спартака», звено «Авангарда» и человечность «Сибири»: главные события недели в КХЛ

«Спартак» взял верх над «Динамо» в овертайме и сохранил лидерство в Западной конференции, а «Металлург» одержал две гостевые победы подряд и возглавил Восточную. Нападающие «Авангарда» Владимир Ткачёв, Райан Спунер и Рид Буше вышли на первое место по системе «гол + пас» среди троек, а Вадим Шипачёв вторым в истории КХЛ достиг отметки 900 очков за карьеру. «Сибирь» же подписала однодневый контракт с восьмилетним мальчиком, борющимся с онкологическим заболеванием.

Два дубля Цыплакова

«Спартак» продолжает лидировать на Западе, несмотря на обидное поражение в серии буллитов в матче с одним из главных открытий нынешнего сезона КХЛ — «Ладой». Более того, москвичи опять продемонстрировали чемпионский характер. Они уже вырывали победы в концовке противостояний с «Торпедо» и СКА, а теперь сломили сопротивление «Динамо» в овертайме — 4:3.

Красно-белые трижды в этот вечер сравнивали счёт. В стартовом периоде это сделали Максим Цыплаков и Егор Филин. Второй отрезок подопечные Алексея Жамнова вовсе провалили, позволив принципиальному оппоненту создать множество моментов. Исключительно благодаря мастерству Патрика Рыбара был реализован только один. Да и то Павел Кудрявцев забросил на исходе большинства. Казалось, бело-голубые возьмут верх. Однако практически всю заключительную двадцатиминутку они провели в обороне, не нанеся ни одного броска в створ.

В итоге хозяева в концовке заслуженно дожали гостей. Равновесие на табло за 157 секунд до конца основного времени могучим дальним выстрелом восстановил набравший в итоге в матче три очка Дмитрий Вишневский. А на старте овертайма всё решил курьёзный гол Цыплакова, который вкатился в зону и слабо бросил из правого круга, но Илья Коновалов каким-то образом пропустил шайбу между ног.

Следом москвичи также в домашних стенах разгромили крепкий «Салават Юлаев». Невзирая на итоговый результат, они опять сняли все вопросы лишь в финальные десять минут, отличившись трижды. Отрадно, что в отчётных противостояниях проявило себя не только ведущее звено, но и другие хоккеисты, например Цыплаков, оформивший два дубля подряд. Лучший бомбардир лиги Николай Голдобин тоже не обошёлся без шайбы и по количеству голов в регулярке (22) повторил рекорд клуба.

Четыре победы СКА подряд

Между тем неудачно стартовавшие СКА и ЦСКА постепенно приходят в себя. Петербуржцы как раз после осечки во встрече со «Спартаком» набрали 11 очков из 12 возможных. В том числе удалось на выезде сломить сопротивление не хватающего по осени звёзд с неба «Ак Барса». Удивительно, что забивать хоккеисты принялись только после перерыва.

Сначала коллектив Романа Ротенберга обеспечил себе комфортное преимущество благодаря точным броскам Василия Глотова и Марата Хайруллина. Однако гости даже здесь проявили нестабильность, почти мгновенно пропустив дважды за 90 секунд. Шайба Артёма Галимова и вовсе вышла необязательной. Он вырвался на рандеву с Никитой Серебряковым, не сумел его перехитрить, но на добивании почти с нулевого угла отправил-таки шайбу в сетку.

В заключительном периоде СКА всё же склонил чашу весов на свою сторону. Василий Глотов оформил дубль, воспользовавшись помаркой вратаря, а Валентин Зыков отличился в большинстве. Помимо этого, команда с берегов Невы огорчила не блещущих «Нефтехимик» и «Северсталь» и поднялась на пятую позицию в конференции.

Улучшил положение после провального отрезка и ЦСКА, пропустивший суммарно 14 голов от «Лады», «Трактора» и «Авангарда». Действующий обладатель трофея завершил пятиматчевую домашнюю серию победами над «Нефтехимиком» и «Амуром» с одинаковым счётом 2:1.

Фаворит не блистал, но хотя бы взял верх. Причём в первом поединке красно-синие снова позволили оппоненту отличиться в дебюте, но незадолго до второго перерыва забили дважды за 32 секунды. А в противостоянии с хабаровчанами всё решил дубль защитника Никиты Нестерова. Зато в сложный миг на выручку партнёрам пришли голкиперы. Иван Федотов совершил 30 сейвов, а молодой Дмитрий Гамзин — 36.

Мощный ход «Металлурга»

На Востоке первую строчку по-прежнему занимает «Металлург». Даже не верится, что магнитогорцы провалили концовку октября, уступив соперникам четырежды подряд. Следом они выиграли шесть матчей. Залогом успеха стала не только высокая результативность (по количеству голов дружина пропустила вперёд лишь «Спартак»), но и надёжные действия в обороне, что вообще не свойственно подопечным Андрея Разина, меньше которых в конференции пропустили шесть команд.

Однако в ходе удачной серии коллектив позволил соперникам отличиться всего девять раз. Лучшим же для него стало домашнее противостояние с уже упомянутым «Ак Барсом». Тогда «Магнитка» значительно превзошла казанцев по количеству бросков (47 против 24), а Артём Загидуллин оформил шатаут. Артура Ахтямова же огорчили Люк Джонсон, Максим Карпов и Егор Коробкин. Затем лидер не оставил шансов минскому «Динамо» и в овертайме сломил сопротивление «Сибири» благодаря щелчку Дениса Зернова.

При этом бывший вице-президент клуба Геннадий Величкин назвал другую причину прогресса хоккеистов — включение в штаб Андрея Разина легенды «Металлурга» Сергея Мозякина.

«У Серёжи нет тренерского опыта, но у него другие козыри, и потом, он же не наставник. Он очень сильно может помочь ребятам в психологическом плане, где-то что-то подсказать. Есть разные ассистенты, и отношение с их стороны тоже будет разным», — объяснил функционер.

При этом начинающий специалист не отправился на две последние выездные встречи по семейным обстоятельствам, что не помешало подопечным добиться нужного результата.

Секрет успеха «Авангарда»

Ещё недавно все говорили о звене Голдобин — Павел Порядин — Иван Морозов как о самом ярком в лиге. Однако в ноябре его превзошла атакующая тройка «Авангарда» Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше. Во многом именно благодаря их действиям омичи одержали восемь побед подряд и взлетели на третью позицию на Востоке.

Более того, по количеству очков лидеры коллектива Михаила Кравеца превзошли красно-белых (117 против 110). Буше, который отвечает в связке за завершение, догнал Голдобина (оба отличились по 22 раза). Попутно форвард в матче с «Северсталью» с 94 голами стал самым результативным легионером в истории клуба, переписав достижение самого Яромира Ягра. А Ткачёву с 33 пасами нет равных в гонке ассистентов регулярки. И лишь в списке лучших бомбардиров единоличное лидерство сохраняет спартаковец Голдобин.

Результативность нападающих позволяет «ястребам» добиваться успехов. Например, во встрече с «Куньлунем» Спунер набрал четыре очка, а Буше и Ткачёв — по три. При этом нельзя забывать о ключевой связке защитников Дамир Шарипзянов — Семён Чистяков, которые почти всегда выходят на лёд вместе с ведущим звеном и тоже помогают партнёрам отличаться. Первый и вовсе отметился хет-триком в противостоянии со СКА.

Но ахиллесовой пятой «Авангарда» остаётся оборона, ведь даже от «Куньлуня» и «Северстали» он пропустил суммарно восемь шайб. Нечасто выручает и первый номер Андрей Мишуров.

«Поправить надо голову и действия в защите. Это работа Мишурова. Он давно играет в режиме нон-стоп, поэтому, конечно, тяжело. Это новый опыт, новый этап. Ребята — молодцы, поддерживают его, забивают, а Андрей побеждает», — объяснил Кравец.

Зато в заключительном противостоянии с «Адмиралом» вратарь исправился и не только пропустил лишь раз, но и совершил три сейва в серии буллитов, позволив омичам продлить победную серию.

Шаг Шипачёва навстречу рекорду

Несмотря на то что «Ак Барс» не слишком удачно проводит ноябрь, он закрыл серию из трёх осечек неожиданной победой над «Динамо». Однако результат вполне можно назвать нелогичным, ведь казанцы отличились четырежды при всего 17 бросках, тогда как Тимур Билялов совершил 42 сейва и пропустил только раз.

Исход противостояния был решён в середине второго периода, когда Коновалов пропустил трижды менее чем за четыре минуты и отправился на замену. Особенно примечательным получился гол Вадима Шипачёва. После очередного провала соперников в обороне он убежал на рандеву с вратарём и не оставил ему шансов.

Попутно ветеран набрал 900-е очко в КХЛ и стал всего лишь вторым хоккеистом в истории, которому это удалось. А в заключительном отрезке он выбил и 901-е, когда убежал с Кириллом Петровым в контратаку и помог ему отличиться. Нападающему вполне по силам уже в текущем сезоне побить бомбардирский рекорд Мозякина, в активе которого 928 очков.

Добрые поступки «Сибири» и «Трактора»

Если абстрагироваться от спортивной составляющей, неделя запомнилась сразу двумя добрыми поступками клубов Восточной конференции. «Сибирь» подписала однодневый контракт на 14 ноября с восьмилетним болельщиком Игорем Захаренко, борющимся с онкологическим заболеванием.

«Игорь — весёлый и активный мальчик, который живёт в рабочем посёлке Краснозёрское Новосибирской области. Он пошёл в первый класс, любит хоккей и зимой играет на залитом катке возле дома. Мечтой Игоря было встретиться с хоккеистами «Сибири», но мы решили сделать ему более запоминающийся подарок», — говорится на официальном сайте клуба.

В итоге ребёнок провёл целый день в расположении команды: познакомился со спортсменами, принял участие в утренней раскатке, посетил обед, дал напутствие в раздевалке и, наконец, произвёл символическое вбрасывание перед матчем с «Торпедо». В итоге коллектив сумел порадовать мальчика, сенсационно оказавшись сильнее «Торпедо».

Между тем «Трактор» продолжает помогать бездомным животным. Челябинцы выбрали необычный способ. За каждую минуту удаления они отправляют 10 кг корма в местный приют для четвероногих. Пока что акция отлично работает, ведь с начала сезона «танкисты» нарушили правила суммарно более чем на 2 т корма.