«Авангард» в овертайме победил «Северсталь» в КХЛ

«Авангард» победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Рид Буше, Никита Холодилин, Артём Чмыхов, Игорь Мартынов и Райан Спунер. У «Северстали» шайбы забросили Николай Буренов, Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, и Илья Иванцов.

«Авангард» набрал 41 очко и занимает второе место в Восточной конференции. В активе «Северстали» 30 очков и восьмая позиция в Западной конференции.

Ранее «Сибирь» победила «Торпедо» в матче КХЛ.