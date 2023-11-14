Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук объяснил, почему «Спартак» удачно проводит сезон в КХЛ.

«Команда выступает ярко, демонстрирует красивый хоккей, при этом тренерский штаб не забывает про молодёжь — молодые ребята развиваются. Также радует, что несколько последних домашних матчей красно-белые прошли практически при аншлагах. Это здорово: давно к «Спартаку» не было такого внимания.

Весь тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым — матёрые в прошлом хоккеисты, у которых, к тому же, есть тренерский опыт. Результаты команды говорят сами за себя», — заявил Ковальчук в интервью RT.

Ранее Ковальчук рассказал, откуда черпает мотивацию.