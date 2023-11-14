Ковальчук: кумиров, которые могли бы меня мотивировать, нет

Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук рассказал, откуда черпает мотивацию.

«Способны ли меня мотивировать такие фигуры, как 44-летний Джо Торнтон? Джо — легенда. Он держал себя в отличной форме очень долгое время. Это и позволяло ему играть на высочайшем уровне все эти годы. Разумеется, он пример для подражания, но кумиров, которые могли бы меня мотивировать, нет. Побуждение к чему-то большему у меня могут вызвать скорее родные и близкие люди. Иногда они ненароком могут сказать слова, которые по-настоящему зацепят, и ты призадумаешься», — заявил Ковальчук в интервью RT.

Ранее Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в «Спартак».