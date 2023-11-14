Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в «Спартак».

«Полагаю, все точки над i будут расставлены до конца месяца. Я усердно тренируюсь и надеюсь, что из этой истории выйдет что-то хорошее.

Потребуется определённое время для того, чтобы набрать тонус. Никакие тренировки в зале не смогут заменить игровую практику. Думаю, набрать оптимальные кондиции не составит проблем», — заявил Ковальчук в интервью RT.

Ранее Жамнов заявил, что проведёт переговоры с Ковальчуком о выступлении за «Спартак».