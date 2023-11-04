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Жамнов заявил, что проведёт переговоры с Ковальчуком о выступлении за «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о переговорах с бывшим игроком красно-белых Ильёй Ковальчуком.
Жамнов заявил, что проведёт переговоры с Ковальчуком о выступлении за «Спартак»
  • РИА Новости

«Я буду встречаться с Ковальчуком. Один диалог у нас уже состоялся. После того, как мы встретимся, будет понятно, как всё дальше будет развиваться. А пока комментировать больше нечего, давайте дождёмся», — приводит слова Жамнова ТАСС.

40-летний россиянин является воспитанником красно-белых. Он выступал за московский клуб с 1999 по 2001 год.

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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