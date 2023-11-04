Жамнов заявил, что проведёт переговоры с Ковальчуком о выступлении за «Спартак»
- РИА Новости
«Я буду встречаться с Ковальчуком. Один диалог у нас уже состоялся. После того, как мы встретимся, будет понятно, как всё дальше будет развиваться. А пока комментировать больше нечего, давайте дождёмся», — приводит слова Жамнова ТАСС.
40-летний россиянин является воспитанником красно-белых. Он выступал за московский клуб с 1999 по 2001 год.
Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.