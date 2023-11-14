«Появление новых звёзд — вопрос времени»: Ковальчук — о возрождении «Спартака» и о своём возвращении на лёд

В московском «Спартаке» обязательно появятся новые звёзды мировой величины. Об этом в интервью RT заявил двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук. По его словам, сейчас клубной академией красно-белых, через которую в своё время прошёл и он сам, занимаются профессионалы. 40-летний спортсмен также рассказал, откуда черпает мотивацию, и объяснил, почему его бывшая команда так удачно проводит сезон в КХЛ.

— Могут ли болельщики «Спартака» рассчитывать на ваше скорейшее возвращение?

— Полагаю, все точки над i будут расставлены до конца месяца. Я усердно тренируюсь и надеюсь, что из этой истории выйдет что-то хорошее.

— Как именно набираете кондиции?

— Всегда занимаюсь собой. Это спортзал, ледовая арена, легкоатлетический манеж. Всем советую. Очень важно заниматься спортом, и я не исключение.

— Но всё же это не полноценная предсезонная подготовка, которую провели остальные члены команды?

— Да, потребуется определённое время для того, чтобы набрать тонус. Никакие тренировки в зале не смогут заменитьигровую практику. Думаю, набрать оптимальные кондиции не составит проблем.

— В конце октября после 24 сезонов в НХЛ завершил карьеру 44-летний Джо Торнтон. Такие фигуры способны мотивировать вас оставаться на профессиональном уровне максимально продолжительный срок?

— Джо — легенда. Он держал себя в отличной форме очень долгое время. Это и позволяло ему играть на высочайшем уровне все эти годы. Разумеется, он пример для подражания, но кумиров, которые могли бы меня мотивировать, нет. Побуждение к чему-то большему у меня могут вызвать скорее родные и близкие люди. Иногда они ненароком могут сказать слова, которые по-настоящему зацепят, и ты призадумаешься.

— Как оцените первую половину сезона КХЛ в исполнении «Спартака»?

— Просто отлично! Команда выступает ярко, демонстрирует красивый хоккей, при этом тренерский штаб не забывает про молодёжь — молодые ребята развиваются. Также радует, что несколько последних домашних матчей красно-белых прошли практически при аншлагах. Это здорово, давно к «Спартаку» не было такого внимания.

— С появлением Ильи Ковальчука в составе на трибунах домашней арены красно-белых «Мегаспорт» яблоку негде будет упасть?

— Дай бог. Буду только рад и ещё раз повторюсь: мы всё объявим до конца месяца.

— «Спартак» — единственный коллектив лиги, забросивший больше 100 шайб к середине ноября. Это плоды работы Алексея Ковалёва?

— Алексей — один из самых техничных российских хоккеистов в истории. Поэтому, безусловно, для молодых парней должно быть большой честью каждый день работать с таким специалистом. Весь тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым — матёрые в прошлом хоккеисты, у которых к тому же есть тренерский опыт. Результаты команды говорят сами за себя.

— Про ударную тройку Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин сказано много. Кого, помимо них, можете выделить?

— Александра Бурмистрова и Андрея Локтионова. Довелось поиграть с этими ребятами, знаю их сильные качества. К тому же ходил на ряд матчей москвичей и вижу, что появились отличные молодые защитники с хорошим катанием.

— Речь о Егоре Савикове?

— Да, в том числе.

— Не считаете преждевременными разговоры о готовности красно-белых добраться до полуфинала или даже финала розыгрыша Кубка Гагарина после удачного старта?

— Думаю, нет: перед собой всегда действительно необходимо ставить максимальные цели. Каждая дружина метит попасть в плей-офф и затем удачно в нём выступить. Плюс заметно, что у Алексея Жамнова и его штаба образовалась определённая химия с подопечными. А самое главное — горящие глаза спортсменов, которые играют с удовольствием, забрасывают много шайб и показывают яркий хоккей.

— Амбициозные задачи перед собой ставят многие коллективы, но до столь высоких стадий добираются не все. В чём преимущество нынешнего «Спартака»?

— Со слов Алексея Жамнова знаю: игроки почувствовали уверенность, раскрепостились и прибавляют от матча к матчу.

— После вас и Игоря Шестёркина спартаковской академии не удавалось, пожалуй, взрастить по-настоящему звёздного игрока. Как думаете, в чём причина?

— В тот момент, когда уходил Игорь, клуб фактически развалился… Большая часть игроков перешла в СКА. Были проблемы и в детско-юношеской школе. Сейчас знаю точно: построена новая академия, которой управляют профессионалы. Все процессы налажены, и ребятишки 2012 года рождения и старше удачно выступают в первенстве Москвы. Появление новых звёзд — исключительно вопрос времени.