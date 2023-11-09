Провал ЦСКА, серии «Авангарда» и «Трактора», голы «Спартака» на последних секундах: главные события недели в КХЛ

ЦСКА потерпел три домашних поражения подряд, пропустив от «Лады», «Трактора» и «Авангарда» в сумме 14 шайб, а СКА продолжил балансировать на грани попадания в плей-офф. «Спартак» вернулся на первое место в турнирной таблице КХЛ, дважды вырвав победу на последних секундах, а «Авангард» и «Трактор» вплотную подобрались к лидерам Восточной конференции, выдав внушительные беспроигрышные серии. Наставник «Торпедо» Игорь Ларионов после встречи с «Витязем» пожаловался на тяжёлый календарь, а Алексей Жамнов вновь не исключил возвращения на лёд Ильи Ковальчука.

Лидерство «Спартака»

«Спартак» снова радует своих болельщиков. После сухого поражения в дерби с ЦСКА он выдал серию из трёх побед и вернулся на первую строчку сводной таблицы КХЛ. Самая яркая была одержана в домашнем противостоянии с другой армейской командой — СКА (3:2). Причём красно-белые проявили характер и сумели набрать три очка, дважды уступая в счёте.

Уже на восьмой минуте Марат Хайруллин вывел гостей вперёд, но хозяевам помогли частые удаления у соперника — целых семь за первые полчаса. А когда петербуржцы остались втроём после того, как малые штрафы получили Захар Бардаков и Никита Серебряков, Павел Порядин свой шанс не упустил. В заключительном отрезке коллективы опять обменялись голами. На точный бросок Александра Кадейкина ответил всё тот же Порядин.

Развязка наступила, когда все присутствующие уже ждали овертайм. Менее чем за две секунды до конца основного времени москвичи заработали вбрасывание в чужой зоне. Ансель Галимов выиграл его, а обладающий мощнейшим броском Александр Беляев отправил шайбу в ближний угол. И тут же прозвучала финальная сирена.

«Мы катились на вбрасывание, сказал Анселю: «Давай под себя, что нам ещё остаётся за полторы секунды». Была немного смешная ситуация. Миша Чайковски сказал мне: «Сыграй на меня!» А я такой: «Миш, ну как получится», — поделился деталями произошедшего форвард.

В свою очередь, Роман Ротенберг посетовал на индивидуальные ошибки подопечных. По его мнению, недопустимо было делать проброс в такой ответственный момент и уступать на вбрасывании. Также клуб с берегов Невы остался недоволен поведением поклонников «Спартака» и обратился в КХЛ из-за нецензурных кричалок, потребовав оштрафовать оппонентов на 1 млн рублей.

«В то время когда в Петербурге хоккей давно стал мероприятием для всей семьи, на матчах отдельных команд в Москве культивируется атмосфера вражды, что не идёт на пользу популяризации нашего вида», — говорится в сообщении СКА.

Следом красно-белые на выезде не оставили шансов «Нефтехимику» и обошли «Динамо» в таблице. Наконец отличился Николай Голдобин, прервавший трёхматчевую безголевую серию и упрочивший лидерство в гонках снайперов и бомбардиров турнира. Ещё во встрече с «Торпедо» он побил личный рекорд результативности в КХЛ, составлявший 39 очков. Теперь в его активе — 44 (21 + 23), хотя регулярка даже не достигла экватора.

Жалобы и дисквалификация Ротенберга

А вот положение петербуржцев оставляет желать лучшего. Дружина, в прошлом сезоне добравшаяся до финала конференции — Кубка Гагарина, пока находится на грани попадания в плей-офф. Виной тому произошедшие летом масштабные изменения в составе. Неудивительно, что команде не хватает стабильности. В последних шести встречах коллектив потерпел четыре поражения при двух вымученных победах.

9 ноября подопечные Ротенберга дома прервали шестиматчевую победную серию «Трактора». Матч походил на качели, а голкипер гостей Зак Фукале выдал отличную игру, совершив 43 сейва. Однако в решающий момент он не смог спасти челябинцев, пропустив буллит, который в овертайме реализовал Сергей Толчинский.

До этого армейцы с огромным трудом лишь в серии буллитов дожали скромный «Витязь». Причём именитые гости провалились на старте и уже к девятой минуте пропустили дважды. Однако они взяли себя в руки и в заключительном периоде восстановили равновесие. Решающий буллит реализовал новичок Алекс Гальченюк.

Перед этим СКА в напряжённом поединке уступил «Авангарду» — 3:5. На этот раз счёт открыли петербуржцы, но затем пропустили четырежды за 16 минут, в том числе трижды — от Дамира Шарипзянова. Также игра запомнилась жёсткой дракой Ивана Зинченко и Марка Вербы. На пресс-конференции у Ротенберга сдали нервы, и он выступил с резкой критикой судей.

«Прошу команду не трогать, не критиковать. Ребята отдают всё, что могут. Продолжается работа. И хочу здесь отметить вопиющий случай, когда Зинченко чуть не убили на льду. Как это произошло? Идёт драка, хоккейная драка. Мужской вид спорта. Ребята подрались, всё закончилось — судьи приезжают. Игрок соперника лежачего продолжает бить по голове. У него шрам на всю жизнь», — негодовал тренер.

В итоге за свои слова он был дисквалифицирован на один матч, а клуб — оштрафован.

Другой причиной спада являются не слишком уверенные действия на последнем рубеже Серебрякова. Лучшего голкипера прошлого сезона КХЛ приобретали в надежде на то, что он закроет вратарский вопрос. И он великолепно дебютировал в поединке с ЦСКА, когда, только приехав в Северную столицу, помог партнёрам взять верх над принципиальным соперником. Увы, сейчас Никита совсем не выручает. В пяти последних матчах он пропустил суммарно 17 шайб. А во встречах с «Авангардом» и «Витязем» его меняли после провального дебюта.

Жалуется СКА и на тяжёлый календарь, и на большое количество выездных противостояний. Фанаты клуба даже обратились с официальным письмом к руководству лиги, в котором выразили недовольство графиком.

Нестабильность ЦСКА

По-прежнему лихорадит и московских армейцев. После того как ЦСКА набрал восемь очков в трёх играх, в том числе оказался сильнее «Спартака», показалось, что действующие обладатели трофея обрели былую мощь. Однако быстро выяснилось, что это впечатление обманчиво.

Сначала красно-синие уступили в домашних стенах главному возмутителю спокойствия на Востоке — «Ладе». Уже к 12-й минуте они позволили отличиться Трою Джозефсу и Ивану Романову. А в середине встречи напомнил о себе бывшей команде Сергей Шумаков, проведший в её составе сезон-2017/18. Нападающий оформил дубль за 132 секунды. К чести армейцев, они не перестали сопротивляться и в концовке сократили отставание до минимума, впрочем, было ужеслишком поздно.

Повторилась ситуация в противостоянии с «Трактором». Подопечные Сергея Фёдорова снова провалили дебют и пропустили дважды к середине стартового отрезка. А когда Никита Сошников после перерыва увеличил преимущество челябинцев, интрига умерла окончательно. Более того, армейцы так и не сумели огорчить Зака Фукале и позволили Данилу Юртайкину поразить пустой створ — 0:4.

«Не скажу, что у нас фундаментальные проблемы в плане каких-то технических и тактических моментов, но счёт на табло. Как бы странно это ни звучало, у меня нет больших претензий к ребятам. Я точно знаю: характер никуда не делся и наше мастерство тоже. Но пока проходим такой период, где у нас маловато огня и эмоций, чтобы сыграть на победу», — объяснил Фёдоров.

Не хватило их и в следующем домашнем противостоянии — с «Авангардом». И снова не обошлось без голов соперников в стартовом отрезке. В дальнейшем игра шла как на качелях. Омичи отрывались в счёте, а москвичи сокращали отставание. И если в прошлом поединке хет-трик оформил Шарипзянов, то на этот раз — Рид Буше. Причём дважды он умудрился отличиться в меньшинстве. Красно-синие же превзошли сами себя и впервые в сезоне пропустили шесть раз. Несмотря на это, штаб не стал менять Ивана Федотова.

«Ястребы» же набрали потрясающий ход. Их победная серия насчитывает пять встреч, причём четыре из них прошли в гостях.

Удивительные результаты Заварухина

Дела «Трактора» также пошли на лад, хотя старт сезона клуб провёл не слишком убедительно. Под руководством Анвара Гатиятулина челябинцы чередовали удачи с провалами и лишь четырежды в 15 матчах оказались сильнее оппонентов в основное время.

Однако в начале октября терпение руководства лопнуло. После разгрома от «Салавата Юлаева» наставника отправили в отставку, а его сменщиком на временных основаниях стал Алексей Заварухин. Причём СМИ сообщали, что клуб рассматривает кандидатуры иностранных специалистов.

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Однако искать нового не пришлось, поскольку команда с Заварухиным начала давать результат — и какой. С конца октября она одержала шесть побед подряд и взлетела в зону плей-офф. Помимо ЦСКА, дважды удалось обыграть лидировавший на тот момент на Востоке «Металлург».

А перед противостоянием с «армейцами» челябинцы забросили шесть шайб в ворота «Адмирала» — 6:1. Хет-трик оформил расцветший при новом рулевом Максим Шабанов, отличившийся в меньшинстве, большинстве и в равных составах. Под руководством Заварухина он забросил уже десять шайб. Дублем же отметился Никита Сошников. Единственное, коллективу немного не хватило, чтобы не пропустить во втором поединке подряд. А после игры специалист был утверждён в роли главного тренера.

«Как удалось выиграть шесть раз подряд? Это секретная тайна. Я не могу рассказать. Есть свои секреты, которые не хотелось бы выносить. Самое главное — ребята доверяют мне, а я доверяю им. У нас нет делений по составам. Люди из четвёртого звена играют в большинстве», — заявил Заварухин.

Как уже говорилось, прервал серию «Трактора» разозлённый СКА. Команды по три раза огорчили друг друга в основное время, причём Юртайкин восстановил статус-кво за 26 секунд до сирены. А в концовке овертайма удача улыбнулась петербуржцам, когда они заработали буллит за фол на Сергее Толчинском. Сам же пострадавший уверенно реализовал его.

Лидировать на Востоке продолжает невероятная «Лада». В ноябре коллектив Олега Браташа сделал очередную заявку на звание главного открытия сезона, поочерёдно сломив сопротивление двух действующих финалистов Кубка Гагарина. Вслед за ЦСКА пострадал «Ак Барс» — 3:2. Причём к заключительной 20-минутке тольяттинцы подходили, уступая в счёте, но точные броски Дмитрия Кугрышева и Троя Джозефса позволили им изменить ситуацию.

Жалобы Ларионова на календарь

На Западе же продолжает удивлять поклонников «Торпедо». Пусть нижегородцы и уступили «Спартаку» в напряжённом матче, пропустив решающую шайбу от Порядина за 36 секунд до конца основного времени, они оказались сильнее «Куньлуня» и «Витязя» и располагаются на третьей позиции в конференции.

Во встрече с представителями Поднебесной подопечные Игоря Ларионова проявили характер, ведь после первого периода проигрывали — 0:2. Но Деннису Яну во втором отрезке удалось сократить отставание, а в концовке Кирилл Воронин восстановил равновесие. В овертайме же судьбоносный бросок совершил Максим Летунов.

Следом автозаводцы сломили сопротивление «Витязя» благодаря трём очкам Николая Коваленко. Причём первый его гол оказался довольно курьёзным. Въехав в чужую зону, он, казалось, потерял равновесие, но в окружении четырёх оппонентов сумел всё же протолкнуть шайбу в сетку.

Удивительно, что, несмотря на хорошие результаты, Ларионов регулярно находит повод для недовольства. Совсем недавно он посетовал на клюшки низкого качества, а теперь пожаловался на календарь. Понять наставника можно, ведь после матча в Мытищах вечером 8 ноября его команда уже 10-го встретится во Владивостоке с «Адмиралом».

«Не хотелось бы говорить о сложностях, в моей карьере такого ещё не было. Завтра будем целый день добираться. Поспим, перекусим — и сразу на площадку. Ребята продолжат жить по московскому времени. Надеюсь, проявят характер и достойно проведут эти встречи», — отметил специалист.

Проведение «Зимней классики» на «Открытие Арене»

Между тем, в лиге продолжается обсуждение возможности проведения одной из игр регулярки на большом футбольном стадионе. Сначала в качестве одного из вариантов назывался Нижний Новгород. А теперь появилась информация, что «Зимнюю классику» примет «Открытие Арена» в Москве.

Якобы «Спартак» сойдётся там в конце декабря либо с «Куньлунем», либо с минским «Динамо». Но не исключено, что этот матч всё же состоится в январе. В самом клубе слух пока не подтвердили. Например, главный тренер Алексей Жамнов признался, что ничего об этом не слышал. В КХЛ заверили, что говорить о договорённости преждевременно.

«Вопрос об организации встреч ХК «Спартак» на «Открытие Арене» обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на стадионе нет», — объяснили в пресс-службе лиги.

Сами поклонники красно-белых куда больше ждут возможного возвращения Ильи Ковальчука. Осенью Жамнов не раз заявлял о ведущихся с ним переговорах и обещал поставить точку в этом вопросе в ближайшее время. В начале ноября он вновь анонсировал скорую встречу с ветераном отечественного хоккея.

«Илья сейчас вернётся, я буду встречаться с ним. Один диалог у нас перед его отлётом состоялся. Сейчас мы увидимся, и после этого станет понятно, как всё дальше будет развиваться. Но я пока больше комментировать ничего не буду, давайте дождёмся», — рассказал наставник.