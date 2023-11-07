ЦСКА разгромно дома уступил «Трактору» в матче КХЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Алексея Заварухина.
Шайбы забросили Виталий Кравцов (четвёртая минута), Владимир Ткачёв (десятая), Никита Сошников (22-я), Данил Юртайкин (60-я).
ЦСКА (30 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (34) располагается на шестой позиции на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Барыс» и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ.