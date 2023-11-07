ЦСКА разгромно дома уступил «Трактору» в матче КХЛ

Московский ЦСКА на своём льду потерпел разгромное поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости

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