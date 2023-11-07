RT в Telegram
Подпишись

ЦСКА разгромно дома уступил «Трактору» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Московский ЦСКА на своём льду потерпел разгромное поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА разгромно дома уступил «Трактору» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Алексея Заварухина.

Шайбы забросили Виталий Кравцов (четвёртая минута), Владимир Ткачёв (десятая), Никита Сошников (22-я), Данил Юртайкин (60-я).

ЦСКА (30 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (34) располагается на шестой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Барыс» и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить