«Ак Барс» победил «Барыс» и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Барыс-Арене» в Астане и завершилась со счётом 3:0.

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников.

После 27 игр «Ак Барс» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. «Барыс» с 23 баллами располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский СКА в матче КХЛ.