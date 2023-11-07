«Ак Барс» победил «Барыс» и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ
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Встреча проходила на «Барыс-Арене» в Астане и завершилась со счётом 3:0.
В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников.
После 27 игр «Ак Барс» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. «Барыс» с 23 баллами располагается на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский СКА в матче КХЛ.