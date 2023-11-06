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Гол Беляева с финальной сиреной принёс «Спартаку» победу над СКА в КХЛ

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Московский «Спартак» на своём льду нанёс поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол Беляева с финальной сиреной принёс «Спартаку» победу над СКА в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Алексея Жамнова.

В составе красно-белых шайбы забросили Павел Порядин (12-я, 51-я минуты), Александр Беляев (60-я). В коллективе Романа Ротенберга отличились Марат Хайруллин (8-я), Александр Кадейкин (45-я).

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (26) — восьмое. Лидирует московское «Динамо» (41).

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Автомобилист» — «Сибирь» — 2:3;

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 3:4;

«Куньлунь» — «Северсталь» — 3:4;

«Витязь» — «Динамо» (Москва) — 1:3.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Амур» в матче КХЛ.

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