Плющев: «Спартак» замахнулся на большие задачи в КХЛ

Многократный победитель чемпионатов мира с молодёжными сборными России Владимир Плющев предположил, что московский «Спартак» способен одержать победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Спартак» своей игрой доказывает, что замахнулся на большие задачи в этом сезоне. Если «Спартак» сейчас находится в лидерах, а ЦСКА и СКА отстают от него достаточно сильно — это говорит само за себя», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

«Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует московское «Динамо» (42). Красно-белые в следующем матче в гостях 9 ноября сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее в КХЛ заявили, что проведение хоккейного матча на стадионе «Открытие Арена» обсуждается.