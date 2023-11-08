В КХЛ заявили, что проведение хоккейного матча на «Открытие Арене» обсуждается

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали возможный матч «Спартака» на футбольном стадионе «Открытие Арена».

«Вопрос об организации матчей хоккейного клуба «Спартака» на «Открытие Арене» обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр нет», — цитирует представителя КХЛ «Чемпионат».

По информации журналиста Ивана Карпова, изначально игра должна была пройти 12 января со СКА. Но из-за решения провести реновацию газона на поле матч с большой долей вероятности состоится в декабре. Соперниками могут стать минское «Динамо» или «Куньлунь Ред Стар».

Ранее в «Спартаке» подтвердили возможный хоккейный матч на «Открытие Арене».