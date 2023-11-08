В «Спартаке» подтвердили возможный хоккейный матч на «Открытие Арене»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что на стадионе «Открытие Арена» пройдёт хоккейный матч.

«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», — цитирует Зеленова СЭ.

По информации журналиста Ивана Карпова, изначально игра должна была пройти 12 января со СКА. Но из-за решения провести реновацию газона на поле матч с большой долей вероятности состоится в декабре. Соперниками могут стать минское «Динамо» или «Куньлунь Ред Стар».

Ранее Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли он в «Спартаке» зимой.