В «Спартаке» подтвердили возможный хоккейный матч на «Открытие Арене»
- Gettyimages.ru
«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», — цитирует Зеленова СЭ.
По информации журналиста Ивана Карпова, изначально игра должна была пройти 12 января со СКА. Но из-за решения провести реновацию газона на поле матч с большой долей вероятности состоится в декабре. Соперниками могут стать минское «Динамо» или «Куньлунь Ред Стар».
Ранее Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли он в «Спартаке» зимой.