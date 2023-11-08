Маслов заявил, что не знает, останется ли он в «Спартаке» зимой
- РИА Новости
«Что думаю о своём игровом времени? Ничего не думаю, буду продолжать работать. Останусь ли в клубе зимой? Не знаю. Хочу играть, играть в «Спартаке», — цитирует Маслова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне игрок провёл четыре матча за команду во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Всего в РПЛ он сыграл десять минут. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.
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