Маслов заявил, что не знает, останется ли он в «Спартаке» зимой

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал своё будущее в составе московского клуба.

«Что думаю о своём игровом времени? Ничего не думаю, буду продолжать работать. Останусь ли в клубе зимой? Не знаю. Хочу играть, играть в «Спартаке», — цитирует Маслова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне игрок провёл четыре матча за команду во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Всего в РПЛ он сыграл десять минут. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.

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