Отец Пруцева считает, что его сын достоин вызова в сборную России

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, отреагировал на вызов сына в национальную команду России на ноябрьский сбор.

«Данил достоин вызова в сборную России по определённым играм. Он показывает уровень и стабильность. Не все матчи получаются высочайшего уровня, но достаточно у него много хороших игр», — цитирует отца Metaratings.

В сборную России вызваны 29 игроков.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Карпин объяснил, почему Арсен Захарян и Алексей Миранчук не приглашены на сбор.