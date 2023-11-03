«Посмотрите на наших арбитров — кого они могут разнять?»: драка Зинченко и Вербы вызвала резонанс в хоккейном мире

Драка между Иваном Зинченко и Марком Вербой в матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Авангардом» вызвала бурное обсуждение в хоккейном сообществе. Сразу после встречи наставник петербуржцев Роман Ротенберг обрушился с критикой на судей, которые не сумели остановить нападающего омичей, когда он наносил удары по лежавшему на льду оппоненту. По мнению специалиста, таким образом форвард мог нанести травмы, несовместимые с жизнью. При этом тренер Андрей Назаров отметил, что сегодня арбитры находятся в плохой физической форме и просто не в состоянии кого-либо разнять, а Владимир Плющев и вовсе против любого проявления насилия на льду.

Матч СКА и «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, состоявшийся 2 ноября, обратил на себя внимание не только тем, что армейцы проиграли и выпали из восьмёрки сильнейших в Западной конференции, но и дракой между Марком Вербой, проводившим вторую игру за омичей, и Иваном Зинченко во втором периоде. Оба получили по пять минут штрафа.

После встречи на пресс-конференции наставник петербуржцев Роман Ротенберг жёстко раскритиковал арбитров за то, что те не вмешались вовремя. По мнению главного тренера, его игрока чуть не убили на льду.

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«Идёт драка, хоккейная мужская драка. Она закончилась, судьи подъезжают, игрок соперника продолжает бить лежачего в голову. У Зинченко шрам на всю жизнь, а могло быть намного хуже. Если бы Верба попал ему в висок, то он бы умер. Такие вещи недопустимы в нашей лиге! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать? Кому это нужно? Если идёт драка, судья приезжает и разнимает игроков, а соперник продолжает бить его в голову — это даже не бои без правил, даже на улице такого не происходит! У нас в КХЛ на сегодняшний день нет правил! Все всё видели, народ не обманешь, наша сила в правде! Сейчас уже нужно обращаться всем вместе в любые инстанции, чтобы закончить этот беспредел. У нас Танкова чуть не убили год назад, сейчас Зинченко. Он весь в крови сидит в раздевалке, играть не сможет долгое время», — возмутился Ротенберг, его слова приводит «Чемпионат».

При этом, по словам нападающего «Авангарда», именно форвард армейцев предложил выяснить отношения после того, как хоккеисты начали толкаться на льду.

«Я обычно не отказываюсь. Так и получилось. Надеюсь, она повлияла на результат. Самое главное — здоровье Зинченко, чтобы у него всё было хорошо. А так драка и драка, ничего особенного», — сказал Верба.

Нападающий СКА Василий Глотов, в свою очередь, назвал поступок хоккеиста омичей не джентльменским.

«Их игрок на льду оказался первым. Зинченко начал падать по инерции, после чего нападающий «Авангарда» поднялся и нанёс несколько ударов в голову. У Ивана руки были связаны. Если во время драки они уважали друг друга, то почему такое произошло в конце? Такие истории не красят хоккей. Надеемся, этот случай не останется без внимания», — отметил Глотов.

Высказывания Ротенберга и сам инцидент вызвали резонанс у спортивной общественности. Известный тренер Андрей Назаров, оценивая случившееся, отметил, что линейные арбитры не смогли помешать форварду «Авангарда» ударить уже лежавшего армейца, поскольку не обладают достаточными физическими кондициями.

«Что здесь можно отметить? Марк дерётся, он был заточен на бой, случилось добивание. В таких ситуациях должны вмешиваться лайнсмены, которые стоят рядом. Пока мы видим только красивую стрижку моего давнего товарища Алексея Анисимова (главный судья КХЛ. — RT) по телевизору. Посмотрите на наших арбитров: худые руки, а у кого-то даже пивные животы. Кого они могут разнять?» — приводит слова Назарова «Чемпионат».

«В мою бытность судьи были физически сильные с накачанными руками. Если такой лайнсмен тебя схватит, то из его объятий ты уже не вырвешься. Бить сверху, конечно, ни в коем случае нельзя, но здесь даже не столько проблема Вербы. Он выполнял свою работу, боялся пропустить и проиграть драку, человек на эмоциях. Именно судьи обязаны пресекать такое, к ним у меня больше всего вопросов. Хочется пожелать здоровья и скорейшего восстановления Ивану Зинченко. В целом же я до сих пор открыт для серьёзных предложений. Команды, уставшие терять очки и огребать на льду, могут смело обращаться», — добавил он.

Бывший хоккеист СКА и «Авангарда» Максим Сушинский предположил, что хоккеисты «дрались не из-за злости, а для того, чтобы завести команды».

«В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал. А в целом они оба сняли шлемы, сбросили перчатки — настоящая мужская драка по правилам. Они между собой договорились, никто сзади не нападал, даже после боя поблагодарили друг друга», — резюмировал специалист.

А по мнению заслуженного тренера Владимира Плющева, подобные инциденты вряд ли идут на пользу хоккею, поскольку на трибунах присутствуют женщины и дети.

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«И что они видят — какую-то мясорубку? Хоккей — игра, и его всегда украшали индивидуальные и командные действия, доставлявшие удовольствие болельщикам», — приводит РИА Новости слова Плющева.

Специалист подчеркнул, что в последнее время решения, касающиеся хоккейных правил, вызывают у него вопросы.

«Могу сказать так: левая рука не знает, что делает правая. Судейский комитет с главным арбитром заявляют о борьбе за чистоту, собираются рассматривать каждые мелкие фолы и штрафовать игроков. И в то же время, если хоккеисты в драке сбрасывают перчатки, то они автоматически не будут наказаны. Я не понимаю этого: если вы боретесь за чистоту, то, наверное, драки — далеко не украшение хоккея. Иногда это бывает мордобой до лужи крови на льду», — добавил Плющев.

Согласен с тренером и двукратный чемпион мира Александр Кожевников. По его мнению, качество работы арбитров в текущем сезоне КХЛ оставляет желать лучшего.

«Просто противно смотреть! Конечно, Ротенберг будет возмущаться. Надо что-то делать в руководстве судейского корпуса. Пока они умеют только делать лица, что якобы всё знают, хотя сами хоккей по телевизору видели. Необходимо менять, потому что это безобразие длится последние три года. Разные трактовки, спорные моменты и так далее», — сказал Кожевников.