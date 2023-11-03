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Ларионов считает необходимым ввести защиту шеи и горла для хоккеистов

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Главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос, нужно ли ввести защиту шеи и горла для хоккеистов после смерти экс-нападающего «Питтсбурга» Адама Джонсона.
Ларионов считает необходимым ввести защиту шеи и горла для хоккеистов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не просто надо, а необходимо! В своё время ввели «визоры» — стекло на шлеме, защищающее глаза. Это не слишком большая проблема — привыкнуть к так называемым «ошейникам», чтобы горло хоккеистов было защищено», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

Инцидент с Джонсоном произошёл в выходные в Великобритании. Во время матча «Ноттингем Пантерс» и «Шеффилд Стилерс» в столкновении с соперником травму шеи получил экс-нападающий «Питтсбурга». 

Пострадавшего, которому прямо на катке пришлось делать искусственное дыхание, оперативно доставили в госпиталь, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что Фёдор Канарейкин усомнился в необходимости защиты шеи для хоккеистов.

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