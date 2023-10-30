Канарейкин усомнился в необходимости защиты шеи для хоккеистов

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин ответил на вопрос, как смерть бывшего хоккеиста «Питтсбурга» Адама Джонсона может повлиять на правила, связанные с защитой шеи.

«Если рассматривать детский и юношеский хоккей, то обязательным элементом для игры там являются так называемые ошейники, которые защищают шеи ребят. Что касается уже состоявшихся игроков, то мы, конечно, понимаем всю травмоопасность этого вида спорта, но что можно сделать в таком случае? Заставить играть с ошейниками силой?

На взрослом уровне просто не принято закрывать шею. Я не помню, чтобы кто-то из хоккеистов играл в этом элементе экипировки. К сожалению, трагические случаи иногда происходят, но на сегодняшний день защита спортсменов находится на должном уровне, и, мне кажется, придумывать, что-то ещё — это уже лишнее», — сказал Канарейкин в беседе с RT.

Ранее Канарейкин рассказал о жуткой травме Шадрина из-за пореза лезвием конька.