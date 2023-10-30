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Канарейкин рассказал о жуткой травме Шадрина из-за пореза лезвием конька

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин после смерти бывшего хоккеиста «Питтсбурга» Адама Джонсона из-за пореза шеи коньком рассказал о тяжёлой травме нападающего «Спартака» Владимира Шадрина.
Канарейкин рассказал о жуткой травме Шадрина из-за пореза лезвием конька
  • Gettyimages.ru
  • © JohnAlexandr

«Мне сразу же вспоминается несчастный случай, который произошёл с великим спартаковским хоккеистом Владимиром Николаевичем Шадриным. Как правило, он не заправлял языки своих коньков в щитки. В 1977 году в одном из матчей Кубка европейских чемпионов ему перерезали сухожилие на правой ноге. Мне сложно привести что-то ещё из подобных опасных инцидентов, но, к сожалению, такие ситуации иногда возникают в хоккее», — заявил Канарейкин RT.

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