Канарейкин рассказал о жуткой травме Шадрина из-за пореза лезвием конька
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«Мне сразу же вспоминается несчастный случай, который произошёл с великим спартаковским хоккеистом Владимиром Николаевичем Шадриным. Как правило, он не заправлял языки своих коньков в щитки. В 1977 году в одном из матчей Кубка европейских чемпионов ему перерезали сухожилие на правой ноге. Мне сложно привести что-то ещё из подобных опасных инцидентов, но, к сожалению, такие ситуации иногда возникают в хоккее», — заявил Канарейкин RT.
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