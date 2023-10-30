Новиков рассказал о тяжёлой травме бывшего хоккеиста «Спартака» из-за монетки

Заслуженный тренер России Юрий Новиков после смерти бывшего хоккеиста «Питтсбурга» Адама Джонсона из-за пореза шеи коньком вспомнил о травме легендарного нападающего «Спартака» Виктора Ярославцева.

«Хоккей всегда был очень травмоопасным видом спорта. Игроки подвергаются определённым опасностям не только во время матчей, но и на тренировках, причём не всегда опасность исходит от самих людей. Мне вспоминается то время, когда я сам играл в «Спартаке» и старшие товарищи рассказывали про Виктора Михайловича Ярославцева. Он был перспективным и талантливым нападающим красно-белых.

Выступая за вторую сборную СССР в Канаде, он наехал на льду на обычную монетку, из-за чего получил тяжёлую травму колена, после которой долго восстанавливался, но так и не смог выйти на былой уровень. Нельзя обойти стороной и ужасную травму Владимира Николаевича Шадрина в 1977 году, которая могла закончиться инвалидностью», — рассказал Новиков RT.

Он также вспомнил случаи, когда опасность могла исходить и от самой хоккейной площадки:

«Я помню, как раньше на площадках были так называемые деревянные отбойники. Самая нижняя кромка борта иногда отбивалась крепкой деревяшкой, которая со временем крошилась, и хоккеисты могли наехать на летящие от неё щепки, что вело к получению травмы».

Ранее Владимир Плющев заявил, что не стоит пересматривать правила хоккея из-за порезов коньком у игроков.