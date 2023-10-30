Плющев считает, что не стоит пересматривать правила хоккея из-за порезов коньком у игроков

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, как стоит обезопасить хоккеистов от возможных порезов шеи коньком.

«Такие опасные несчастные случаи никак нельзя предотвратить, хоккей — довольно контактный вид спорта. В правилах написано, что юниоры обязаны иметь защиту шеи, но, выходя за пределы 18-летнего возраста, они уже сами решают, нужно ли им это. Обычно взрослые хоккеисты играют без неё — это то, что отличает их от молодых.

При определённых обстоятельствах даже эта защита может не спасти жизнь игроку. Многие виды спорта являются потенциально опасными, не думаю, что необходимо пересматривать правила из-за редких случаев. Всё, что можно было сделать в этом отношении, уже существует», — сказал Плющев RT.

Ранее Плющев прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.