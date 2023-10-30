Плющев: на моей памяти не было смертей, как у бывшего хоккеиста «Питтсбурга»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.

«На моей памяти не было таких случаев, который произошёл с Джонсоном, однако были похожие по опасности», — сказал Плющев RT.

Ранее Максим Рыбин прокомментировал смерть Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.