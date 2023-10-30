Плющев: на моей памяти не было смертей, как у бывшего хоккеиста «Питтсбурга»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.
- Gettyimages.ru
- © David Madison
«На моей памяти не было таких случаев, который произошёл с Джонсоном, однако были похожие по опасности», — сказал Плющев RT.
Ранее Максим Рыбин прокомментировал смерть Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.
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