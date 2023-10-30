«Нужно обязать носить «ошейники»: смерть 29-летнего хоккеиста Джонсона заставила задуматься об экипировке игроков

Смерть хоккеиста Адама Джонсона из-за пореза шеи коньком в матче Британской лиги вызвала огромный резонанс в спортивном мире. На следующий день несколько игроков команды АХЛ «Провиденс Брюинз» вышли в специальной защите, а многие тренеры предложили сделать её обязательной не только для молодёжи, но и для взрослых спортсменов. По мнению Фёдора Канарейкина, именно серьёзные травмы заставили организаторов соревнований в своё время обязать атлетов носить шлемы, но его коллега Владимир Плющев сомневается, что таким образом удастся избежать подобных трагедий.

Ужасная трагедия произошла в эти выходные в Великобритании. В матче местной хоккейной лиги между «Ноттингем Пантерс» и «Шеффилд Стилерс» в столкновении с соперником травму шеи получил бывший нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон. Спортсмен, который прошедшим летом мог оказаться в КХЛ, позднее скончался в больнице.

Всё произошло на 35-й минуте, когда один из игроков «Стилерс» попытался провести силовой приём против соперника, но потерял равновесие и на полной скорости угодил коньком в горло проезжавшему рядом 29-летнему американцу. Из раны обильно потекла кровь, залив не только грудь спортсмена, но и лёд.

Пострадавшего, которому прямо на катке пришлось делать искусственное дыхание, оперативно доставили в госпиталь в пяти минутах от стадиона, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. Встречу команды так и не доиграли. Болельщики, находившиеся в шоке от случившегося, по просьбе «Шеффилда» покинули трибуны сразу после инцидента.

Подобного рода повреждения в хоккее случаются редко. Самый известный случай произошёл в НХЛ в 1989 году, когда конёк нападающего «Сент-Луиса» Стива Таттла попал в горло вратарю «Баффало» Клинту Маларчуку. Голкипера спасла мгновенная реакция физиотерапевта Джима Пиццутелли. Он работал врачом во Вьетнаме и знал, что делать в такой ситуации.

Тем не менее трагедия в Великобритании заставила игроков задуматься о своей безопасности. Так, в Американской хоккейной лиге в воскресенье сразу несколько спортсменов «Провиденс Брюинз» провели матч с «Спрингфилд Тандербердс» (2:3 ОТ) со специальной защитой для шеи. Эта встреча была первой для команды после страшного инцидента.

По словам бывшего хоккеиста московского «Спартака» и петербургского СКА Максима Рыбина, в лигах по всему миру должны обязать взрослых игроков надевать данную экипировку.

«Защититься от опасных порезов в хоккее можно только за счёт защиты шеи. Почему хоккеисты сами неохотно её используют? Мне кажется, если сделать это правилом, то в таком случае все будут строго ему подчиняться и соблюдать. Поверьте, в мире есть хорошие производители данной экипировки, которые могут защитить и обеспечить весь хоккейный мир. Данный вопрос стоит и нужно рассматривать», — заявил Рыбин RT.

Также он рассказал, как схожий случай с коньком произошёл на глазах его брата в Канадской хоккейной лиге (CHL).

«Один из игроков получил достаточно крупный порез щеки», — добавил собеседник.

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, в свою очередь, также заявил, что смерть Джонсона должна подтолкнуть лиги на обязательное введение в правила наличие амуниции для защиты шеи игроков.

«Ошейники, как их чаще всего называют, появились не просто так, а по причине возникающих трагических ситуаций. Допускаю, могут возникнуть новые меры контроля и, возможно, произойдут некоторые изменения в соответствующей экипировке. Здоровье человека должно быть важнее результата», — сказал Новиков RT.

Как отметил специалист, именно такие случаи в своё время привели к появлению обязательного требования носить шлемы.

«Обратитесь к истории, ведь когда-то же играли без защиты головы. Надевать шлемы было необязательно, каждый решал для себя сам. Вратари вспомнят канадца Терри Савчука, который много лет играл без маски и что было с его лицом. Нельзя обойти стороной и легендарного шведа Лейфа Холмквиста. Когда Владислав Третьяк надел хоккейную сетку — это стало определённой революцией. Она лучше защищала лицо и сразу крепилась к шлему», — добавил Новиков.

Впрочем, далеко не все считают «ошейники» необходимостью во взрослом хоккее. По мнению заслуженного тренера России Фёдора Канарейкина, не нужно ничего усложнять.

«На взрослом уровне просто не принято закрывать шею. Я не помню, чтобы кто-то из хоккеистов играл в этом элементе экипировки. К сожалению, трагические случаи иногда происходят, но на сегодняшний день защита спортсменов находится на должном уровне, и мне кажется, придумывать, что-то ещё — это уже лишнее», — заявил собеседник RT.

В то же время, по мнению бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева, защита шеи всё равно не сможет полностью обезопасить спортсменов.

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«Такие несчастные случаи никак нельзя предотвратить — хоккей достаточно контактный вид спорта. В правилах написано, что юниоры обязаны иметь защиту шеи. Но, выходя за пределы 18-летнего возраста, они уже сами решают для себя, нужно ли им это. Обычно взрослые хоккеисты играют без неё — это то, что отличает их от молодых. При определённых обстоятельствах даже эта защита может не спасти жизнь игроку. Многие виды спорта являются потенциально опасными. Не думаю, что необходимо пересматривать правила из-за редких случаев. Всё, что можно было сделать в этом отношении, уже существует», — сказал тренер RT.

В подтверждение этих слов Новиков вспомнил травму, полученную нападающим «Спартака» Виктором Ярославцевым, наехавшим на обычную монету.

«Он был перспективным и талантливым форвардом красно-белых. Выступая за вторую сборную СССР в Канаде, наехал на льду на обычную монетку, из-за чего получил тяжёлую травму колена, от которой долго восстанавливался, но так и не смог выйти на свой былой уровень. Нельзя обойти стороной и ужасную травму Владимира Шадрина в 1977 году, которая могла закончиться инвалидностью», — заявил Новиков RT.

Он также вспомнил случаи, когда опасность могла исходить и от самой хоккейной площадки.

«Раньше на катках были так называемые деревянные отбойники. Самая нижняя кромка борта иногда оббивалась крепкой деревяшкой, которая со временем крошилась, и хоккеисты могли наехать на летящие от неё щепки, что вело к получению травмы», — отметил специалист.